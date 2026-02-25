Archivo - Plaza Castilla - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que "hay que hacer algo" en Plaza Castilla y está seguro de que le encontrarán "la mejor solución".

Almeida, acompañado por la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, ha visitado los trabajos en Parque Castellana, muy cerca de Plaza Castilla. Coinciden en que se "debería hacer algo" en ese punto de la ciudad.

"Primero tenemos que estudiar qué es lo que podemos hacer", ha trasladado, para asegurar que está convencido de que encontrarán "la mejor solución para Plaza de Castilla".