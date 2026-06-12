Almeida cree que las obras del bulevar de Alcalá no sólo cumplirán los plazos sino que se adelantarán

Archivo - Comienzo de las obras del bulevar en la calle Alcalá, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). La nueva configuración de la calle permitirá a los ciudadanos transitar por el monumento, que recuperará en parte su condición de puerta de acceso - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que las obras del bulevar de Alcalá --interrumpidas durante la visita del Papa León XIV-- no sólo cumplirán los plazos sino que se adelantarán.

Desde la ermita de San Antonio de la Florida, Almeida ha descrito los avances de las obras, a falta de los remates definitivos hasta la calle Valenzuela y desde ahí hasta la Puerta de Alcalá, donde "todavía queda una carga de trabajo más amplia". "Yo confío en que vamos incluso a cumplir los plazos y no sólo cumplirlos sino adelantarlos", ha señalado.

La remodelación de la calle Alcalá entre Cibeles y la Plaza de la Independencia arrancó a principios de febrero y se extenderá hasta el primer trimestre de 2027 con una inversión de 6,1 millones de euros y el visto bueno de la Unesco, la Comisión Local de Patrimonio Histórico y el Consejo Cívico y Social del Paisaje de la Luz.