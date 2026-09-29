Almeida cree que precedentes "no invitan al optimismo" en torno a Real Decreto acusando a Sánchez de "agravar" problemas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, atiende a los medios de comunicación, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Almeida ha informado del acuerdo alcanzado sobre la vivienda en la que residía Maricarmen. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que los precedentes "no invitan al optimismo" en torno a Real Decreto, para acusar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "agravar" el problema de la vivienda cada vez que legisla.

"Como consecuencia de la legislación de Pedro Sánchez, la vivienda pasa de ser el problema número 18 para los españoles a ser el problema número uno", ha declarado desde el Palacio de Cibeles.

A Sánchez "se le puede acusar de muchas cosas, pero no de no haber legislado el tema de vivienda, y cada vez que ha legislado ha agravado el problema". "Donde había 50.000 viviendas hace cinco años en el mercado de la ciudad de Madrid, ahora hay 50.000 viviendas menos por la aplicación de la ley y las normas aprobadas por Pedro Sánchez", ha argumentado.