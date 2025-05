Almeida critica a "banda del Peugeut" y cree que con Air Europa hubo "criterios de familia del matrimonio presidencial"

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha arremetido contra la "banda del Peugeut" con la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recorrió España para alcanzar la secretaría general del PSOE junto "con José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán", "que siguen siendo uña y carne", una declaraciones en las que ha lanzado que en la operación de Air Europa primaron "criterios de familia", los del "matrimonio presidencial".

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el primer edil se ha referido a los mensajes de Sánchez publicados en 'El Mundo', que vienen a "acreditar que la banda del Peugeut son uña y mugre". "No sólo lo fueron sino que siguen siendo uña y mugre, sigue habiendo una unión entre toda la banda del Peugeut porque Ábalos no se ha separado de Sánchez, en todo caso será un distanciamiento pasajero, pero desde luego se le echa de menos", ha ironizado.

"El presidente del Gobierno tiene whatsapps con Ábalos en los que, ya habiendo sospechas gravísimas sobre actuaciones de él y de su equipo, no le importó mandarle un mensaje diciendo que le echa de menos. O no le importó reunirse en los jardines de la Moncloa al aire libre, qué casualidad, con Ábalos apenas unas fechas antes de las elecciones de julio del año 2023", ha señalado.

Almeida ha declarado que el hecho de que "hubiera un cierto distanciamiento pasajero por razones inequívocamente políticas, no por razones personales, no debe inducir a confusión porque siguen siendo lo mismo, siguen siendo los cuatro que se apoderaron del PSOE y los cuatro que han rapiñado el Gobierno de España".

"Lo más elocuente de estos whatsapps es que la banda del Peugeuot siguió actuando aún después de la salida de Ábalos del Gobierno, que no ha explicado por qué de repente y de un día para otro deja de contar con él. Todos sabemos por qué dejó de contar con él, no porque dejara de ser su amigo, no porque dejara de intercambiarse whatsapps sino simplemente porque Pedro Sánchez sabía qué es lo que había hecho y en qué conductas había incurrido José Luis Ábalos y también Koldo", ha continuado.

Almeida cree que Sánchez "decidió en aquel momento soltar lastre político pero no personal porque siguieron siendo amigos y siguen siendo amigos, aunque puedan estar un poco 'regañaos'". "Pero que nadie se lleve a engaño, que son lo mismo, que son quienes se apoderaron del PSOE y quienes rapiñaron el Gobierno de España, comparten el mismo ADN y la misma forma de entender la política".

AIR EUROPA Y LOS CRITERIOS "DE FAMILIA"

También se ha referido a Air Europa, mensajes en los que se va "acreditando que esta operación no fue por criterios puramente empresariales sino que hubo criterios políticos personalísimos salidos del Palacio de la Moncloa pero no solo salidos de Pedro Sánchez sino también de Begoña Gómez, del matrimonio presidencial".

"Parece ser que en esta decisión no solo influyó Pedro Sánchez sino también Begoña Gómez y, por tanto, aquí no se han aplicado criterios políticos de Estado y empresariales sino criterios políticos de familia", algo "particularmente grave", ha condenado.

En cuanto a las declaraciones de socialistas, "que se escandalizan porque sean whatsapps privados", el alcalde ha remarcado que "cuando salieron los de Bárcenas no se escandalizaron y los utilizaron", lo que le recuerda al "'Hermana, yo sí te creo', salvo que no sean de las suyas".

"Si los mensajes son de dirigentes de izquierdas es un delito para Pedro Sánchez pero si los mensajes son de dirigentes del centro derecha entonces a por ellos", ha reprochado. Cree que contra los socialistas "se está aplicando la medicina y el jarabe democrático, como diría Pablo Iglesias, que ellos han aplicado".