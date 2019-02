Almeida critica que Carmena "vino a lomos de la emergencia social" y ahora "quiere hablar únicamente de carnavales"

Publicado 26/02/2019 16:31:12 CET

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid y candidato a la Alcaldía por esta formación, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado que la alcaldesa "vino a lomos de la emergencia social" y que ahora "quiere hablar únicamente de los carnavales".

Ha sido en el turno de comparecencias cuando Almeida ha afeado que a la regidora "solo le interesaba hablar de los carnavales cuando en Argumosa 11 se estaba produciendo un desahucio". "Manuela Carmena vino a lomos del desahucio y acaba hablando de los carnavales, no hay mejor retrato para la impostura", ha expresado a continuación.

Así, ha recordado que el voto de Carmena fue decisivo para no reconocer a Juan Guaidó en el pleno como presidente de Venezuela. "Días después va a un programa de televisión y dice que no tiene ningún problema, y con su voto de calidad lo había prohibido; la alcaldesa no puede decir una cosa y votar otra totalmente diferente", ha remachado.

También ha reprochado Almeida que diga Carmena que los madrileños "quieren más magdalenas" cuando "acusa (a la oposición) de infantilizar el debate". "Los madrileños piden los 14 centros de mayores, las 4 bibliotecas y los seis centros de mayores que no están. Eso le piden", ha expresado.

PERSONAJE "DESMONTADO"

Todo ello ha llevado a Martínez-Almeida ha afirmar que a Carmena "se le ha desmontado el personaje". En lo referente al cumplimiento de la regla de gasto, ha criticado que el equipo de Gobierno municipal "se arroga como mérito el cumplimiento de la ley". "Tiene usted que asumir algún tipo de autocrítica ¿De verdad celebra que cumpla la ley?", ha requerido.

Sobre la limpieza en la capital, Almeida ha criticado que la alcaldesa hubiera dicho que esto es una "cuestión de solidaridad". "Le quedan 89 días, pero ya no cuela", ha finalizado.