Almeida critica que Sánchez "se lance unilateralmente a ser el salvador del mundo" cuando se necesita "más Europa"

Ve contradictorio "homenajear al dictador Ho Chi Minh mientras se resignifica el Valle de los Caídos"

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se haya "lanzado unilateralmente a ser el salvador del mundo" con su viaje institucional a China y Vietnam cuando se necesita "más Europa".

Almeida ha cuestionado "iniciativas unilaterales" como ese viaje cuando "lo razonable" es "más Europa" y no estar "al margen de las políticas y decisiones que deba adoptar la Unión Europea en una situación de tensión comercial".

El alcalde ha remarcado desde la presentación del Mapoma Rock & Roll, el Maratón de Madrid, que sería "absurdo decir hoy que se van a romper relaciones con China", algo que "no se lo ha planteado absolutamente nadie y ni en el Partido Popular se está criticando eso". "Lo que sí se está diciendo es que en este momento de tensión global que estamos viviendo, de tensión comercial, lo que tenemos que actuar en el marco común de Europa", ha insistido.

Por eso no sabe "hasta qué punto es razonable que Pedro Sánchez haya cogido la maleta y haya decidido por su cuenta hablar con China". "Esto no es una crítica a China, esto es una crítica a Pedro Sánchez y su forma de entender cómo se debe afrontar un problema tan grave como el que estamos afrontando", ha subrayado. "Lo lógico y razonable es que si formamos parte de Europa nos alineemos con la posición que adopta Europa y no que cada uno haga la guerra por su cuenta", ha insistido.

El 'popular' ha cargado contra esas "tomas de protagonismo excesivas y un tanto indeseadas que puedan menoscabar o perjudicar la situación de España en un momento de enorme tensión". También ha criticado a Sánchez por "ese homenaje que ha hecho al dictador Ho Chi Minh mientras se resignifica el Valle de los Caídos", lo que parece "un poco contradictorio".