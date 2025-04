Más Madrid lleva a Fiscalía un presunto delito de prevaricación del Gobierno municipal con pisos turísticos ilegales

También ve un presunto delito contra los consumidores por parte de Airbnb

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Más Madrid ha denunciado ante la Fiscalía Provincial de Madrid un presunto delito de prevaricación por parte del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, con los pisos turísticos ilegales de la ciudad.

Así lo ha expresado este miércoles la portavoz de la formación, Rita Maestre, ante los medios de comunicación, donde ha recalcado que "vienen a acabar con la impunidad" de las viviendas de uso turístico ilegales (VUT) que "Almeida ha permitido durante cinco años".

"Con respecto al Consistorio y a la Agencia de Actividades, hay un delito de prevaricación. En concreto, el artículo 320 del Código Penal habla explícitamente de que cuando los funcionarios, los cargos políticos o las administraciones conocen que se está cometiendo una ilegalidad, tienen el deber de actuar", ha remarcado.

La líder de la oposición en el Ayuntamiento ha asegurado que la información que tiene el Gobierno municipal, por parte de asociaciones vecinales, el Ministerio de Consumo y las plataformas turísticas, es "suficiente y relevante como para proceder al cierre inmediato de esos pisos turísticos ilegales".

"Nos parecería impensable que en Madrid funcionaran, por ejemplo, 15.000 clínicas dentales que no tienen una licencia o 15.000 farmacias que no tienen ninguna licencia municipal. El Ayuntamiento conoce los pisos turísticos ilegales, pero no los cierra", ha lamentado.

Maestre ha cuantificado que "solo se han cerrado 200 pisos turísticos ilegales y se han abierto a la vez 2.500", por lo que la actividade de estas viviendas "está muy lejos de acabar con este negocio ilegal".

UN DELITO CONTRA LOS CONSUMIDORES

Por otro lado, la portavoz de Más Madrid en el Consistorio ha asegurado que la plataforma Airbnb está cometiendo un delito contra los consumidores ya que "de forma explícita permite que la actividad de los pisos turísticos ilegales, que no cuentan con una licencia municipal, se publicite".

"Según el reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea y la Ordenanza de Consumo del Ayuntamiento de Madrid, se está produciendo una ilegalidad no sólo con la práctica de estos pisos, sino también con su publicidad en esta plataforma. De alguna manera, se aprovecha de la confianza que los consumidores pueden tener en el control y la regulación de las administraciones públicas, que no existe", ha explicado.

Maestre ha subrayado que espera que la Fiscalía incoe licencias "cuanto antes" y que "investiguen y que confirmen" esta situación. "Creemos que hay un delito de omisión del deber de responsabilidad por parte de las administraciones y que hay que actuar de forma inmediata", ha finalizado.