Almeida "cuidará" a los 21 distritos de Madrid con 141 medidas presupuestadas en 500 millones de euros

Publicado 13/05/2019 14:21:42 CET

Eliminación de carriles bici, aparcamientos y construcción de centros de mayores y culturales, propuestas más repetidas en el programa

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha prometido este lunes "cuidar" a los 21 distritos de la capital a través de un programa de acción para los mismos basado en 141 medidas presupuestadas en 500 millones de euros, pues "Madrid se construye desde los barrios, desde los distritos, desde ese sentimiento de pertenencia a la ciudad".

Villaverde Alto ha sido el distrito elegido para presentar el programa del PP para los distritos. Desde el centro cultural Ágata, y acompañado por diversos ediles como Álvaro González, Orlando Chacón o Almudena Maíllo, Almeida ha hecho una defensa de la necesidad de invertir en todos los distritos, pues la capital "sin sus barrios no sería Madrid", por lo que "hay que cuidarlos de manera especial".

Así, entre las numerosas medidas, se encuentran diez centros para mayores, centros polivalentes "donde se construya el tejido social de los barrios", once nuevas bibliotecas, o seis nuevas unidades integrales de la Policía para "garantizar la convivencia y que en cada barrio se tenga la calidad de vida necesaria, y no llegar acongojados a casa". También se ha comprometido a pavimentar 3.000 calles, como la avenida de Andalucía, que en la actualidad no cuenta con "las condiciones mínimas para garantizarlas".

También se pondrá en marcha un "plan de choque de limpieza con más de cien millones de euros". "Está muy bien crear oficina del sureste, pero lo mejor no es solo crear oficinas, sino ejecutar acciones concretas, y ahí es donde van a encontrar al PP. Al PP no le van a encontrar en agitar al espantajo, sino en la ilusión, en la alegría, en un futuro mejor, y el futuro solo se escribe contando con los madrileños", ha reiterado.

A estas propuestas hay que añadir "10.000 plazas de estacionamiento disuasorio", recuperación de zonas verdes y "sobre todo poner en marcha el desbloqueamiento de los desarrollos del sureste a precio tasado en régimen de alquiler". "Lo que no es reequilibrio es venir en 2015, engañarlos, enfrentar a la ciudad, y cuatro años después, las manos vacías de proyectos, de soluciones", ha afeado a la alcaldesa y candidata de Más Madrid, Manuela Carmena.

LOS DISTRITOS Y LAS MEDIDAS

Almeida ya avanzó ayer, tras un paseo por Plaza Mayor y su entorno, diversas medidas para con el distrito Centro, como la remodelación integral de las calles del barrio Universidad o la construcción del centro dotacional de Costanilla de los Desamparados. Hoy, ha desgranado las medidas que llevará a cabo en los 20 distritos restantes.

Sobre Arganzuela, distrito en el que Rommy Arce (la concejala presidenta) "no ha hecho nada" porque "no estaba a la gestión, estaba a sus guerras", Almeida ha prometido la puesta en funcionamiento del antiguo mercado de Frutas y Verduras de Legazpi, así como la reversión del carril bici del Paseo de Yeserías.

En Retiro, PP construirá la nueva sede de la Unidad Integral de Policía del distrito en el solar de Pasaje Hoyuelo, en Pacífico, mientras que en la calle Téllez se levantará un centro de día. También en este distrito revertirán un carril bici, en este caso en de la calle Conde de Cartagena (Niño Jesús).

Se rehabilitarán los Jardines del Descubrimiento, en Salamanca, distrito en el que abrirán las instalaciones deportivas de Fuente de Berro y ampliarán el centro cultural Buenavista. Para Chamartín, PP construirá una nueva sede de la unidad integral de la Policía en el distrito, un centro de mayores en la calle Lilas, y eliminará el carril bus de la avenida de San Luis.

CÁMARAS EN TETUÁN

En Tetuán, Almeida se ha comprometido a instalar las cámaras de videovigilancia en el entorno de la calle Topete, desarrollar el plan director de Azca, remodelar la plaza de la Remonta y construir un centro deportivo en el Paseo de la Dirección. Respecto al distritode Chamberí, se revertirá el carril bici de los bulevares, se construirá una escuela infantil, y se eliminará la peatonalización parcial de la calle Galileo.

Otro aparcamiento de residentes se llevará a cabo en el distrito de Fuencarral-El Pardo, donde se reformarán las pistas deportivas de El Pilar y se adecuará el túnel del sur, en Valverde. Asimismo se reformarán los centros de día de Peñagrande y El Pardo. Para Montecarmelo y Las Tablas, PP ejecutará un centro cultural y un centro deportivo.

Almeida adecuará las instalaciones del Templo de Debod, en Argüelles, y elaborará un plan de uso de edificios municipales del Parque del Oeste. Eso en Moncloa-Aravaca, entre otras medidas. Para Latina, PP construirá un centro de mayores en Aluche, uno de Día en Las Águilas, y un centro deportivo en Cuatro Vientos.

Otro centro municipal de mayores se erigirá en Comillas, en el distrito de Carabanchel, donde además se remodelará el polígono industrial Aguacate y se construirá un aparcamiento de residentes en San Isidro. Se revertirá asimismo el carril bici de la avenida de Oporto.

En Usera, PP ha prometido un aparcamiento mixto bajo la Plaza de Tizas, en Pradolongo, y la rehabilitación del eje comercial de Marcelo Usera, entre otros aspectos. Para Puente de Vallecas se ha planificado la construcción de la nueva sede del distrito en Portazgo, la nueva sede de la unidad integral de la Policía del distrito, o la ampliación del centro de mayores de Navacerrada, en Numancia.

FIN A LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

Un plan de eliminación de barreras arquitectónicas acabará con ellas en Moratalaz, donde se acondicionarán los espacios interbloques y se construirán nuevas plazas de aparcamiento en superficie. Además, en Pavones se construirá un circuito biosaludable para mayores en Pavones. En Ciudad Lineal, PP eliminará el carril bus de la avenida de San Luis y construirá un aparcamiento para residentes en Pueblo Nuevo.

Ya en el distrito de Hortaleza, se remodelará de forma integral el bulevar de la calle Añastro, y se ejecutara una salida directa a la M-40 desde la base de Samur, en Canillas. José Luis Martínez-Almeida ha prometido también la recuperación y regeneración urbana de la colonia experimental de Villaverde, y se creará además una oficina para la rehabilitación de colonias y viviendas.

Una de las acciones que se ha propuesto el PP para con Villa de Vallecas es la mejora de accesos al Hospital Infanta Leonor, así como concertar con el Ministerio de Fomento la instalación de pantallas acústicas para disminuir el impacto acústico de la A3. En este mismo distrito se ha proyectado la construcción de una escuela infantil y un centro juvenil con salas de estudio.

En Vicálvaro se ejecutará un aparcamiento de residentes en Valderribas, donde también quieren construir un centro cultural en Valderribas. En El Cañaveral se levantarán un centro cultural, una escuela infantil y un centro deportivo.

MOVILIDAD EN LAS REJAS

Almeida incluye en su programa para los distritos elaborar un plan de movilidad para el barrio de Las Rejas, y levantar un centro de formación para el empleo en Canillejas. Para Las Rosas se quiere llevar a cabo un centro deportivo y uno cultural. Lo mismo para Salvador.

En el distrito de Barajas se prevén nuevas instalaciones para uso deportivo y lúdico para el parque Juan Carlos I, y la finalización de la circunvalación del caso histórico por la calle Ayerbe. También, un aparcamiento histórico de Barajas.

Para que todo ello se haga realidad, Almeida ha vuelto a realizar un llamamiento a la movilización del voto 'popular' para que "demostrar que puede haber una política alternativa y que no vuelva a pasar que siendo nosotros más -el espectro de centro derecha-- vuelva a gobernar Carmena".