Almeida culpa al Gobierno central de imputar a Madrid en un solo año el déficit de 271 millones prometidos en tres

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha culpado este jueves al Gobierno central de imputar a la capital en un solo año el déficit de tres ejercicios tras prometer destinar al Consistorio 271 millones de euros en 2022, 2023 y 2024 por la bajada de ingresos en la administración a causa de la pandemia de coronavirus.

Así lo ha trasladado el regidor ante los medios de comunicación, en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, después de que Más Madrid lo haya acusado de dejar la ciudad "en números rojos" con un déficit registrado en el Ministerio de Hacienda al cierre de 2022 de 357 millones de euros.

Según ha detallado el regidor, "la bajada de ingresos de las administraciones durante la pandemia se tradujo en una menor participación en ingresos del Estado", cifrados en 271 millones de euros. Fue el Ministerio de Hacienda, ha continuado, quien explicó que "los iba a entregar en tres años, 2022, 2023 y 2024" en cuantías de 70, 100 y 100 millones de euros aproximadamente.

Martínez-Almeida ha afeado a la formación liderada por Rita Maestre en Cibeles que "se abalance sobre un dato que no es definitivo", que es "la liquidación provisional del tercer trimestre", por lo que ha aconsejado que "uno tiene que esperar a que concluya el año y a la liquidación definitiva".

En este punto, el primer edil se ha preguntado "por qué solo ha imputado el déficit en 2022", si es "por razones electorales". "Quizás, tendremos que verlo si es por razones electorales si (Pedro) Sánchez castiga a la ciudad de Madrid en vísperas de las elecciones por habernos imputado exclusivamente en un solo año y sin previo aviso lo que nos van a entregar en tres años", ha requerido.

Por ello, el Gobierno municipal defiende que "lo lógico es que hubieran diferido en tres años la imputación de ese déficit". "Se nos compensa en tres años y se nos imputa en un único año el déficit", ha criticado.

FILOMENA Y PLUSVALÍA

Por otra parte, el alcalde ha recordado que el Consistorio tenía cifrado en 60 millones de euros la cuantía por los daños de Filomena y el Gobierno municipal entregó 1,5 millones. Esos 60, ha explicado, "hubieran ayudado a que no se hubiera producido esa cifra".

Además, el Consistorio ha tenido que abonar a los madrileños 200 millones de euros en concepto de plusvalía "solo en 2022" tras la sentencia que declaraba inconstitucionales algunos preceptos de este impuesto. El alcalde también ha vaticinado que "habrá que ver cuál es el déficit", porque no son cifras "provisionales". "Hasta no saber el cierre contable de 2022, no sabemos la situación completa", ha apostillado.

Durante su respuesta, el primer edil madrileño ha destacado que su Gobierno municipal "ha reducido la deuda del Ayuntamiento en más de mil millones en este mandato, y acabará con más de mil millones de euros menos de deuda".

También ha destacado que se trata del "porcentaje de ejecución presupuestaria más alto desde el año 2005", pues "no se había ejecutado tanto presupuesto como en 2022". "Por acudir a realidades, ellos ejecutaron infraestructuras en Puente de Vallecas por valor de 26 millones de euros, y este equipo por valor de 60. Se ha aumentado el presupuesto de este distrito en un 33%, en el último año de Manuela Carmena, 2018, ejecutaron 53 millones de euros; en el último año de este mandato, 71 millones de euros. Que vengan ahora a hablar de mala gestión", ha requerido.