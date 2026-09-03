Almeida defiende aportación municipal a la F1 para promocionar Madrid y descarta que sea para sufragar la organización

12 KIMI ANTONELLI Andrea (ita) - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este jueves que la aportación del Ayuntamiento vinculada al Gran Premio de Fórmula 1 responde a una acción comercial y de promoción internacional de la capital y no está destinada a sufragar los gastos de organización de la prueba.

Así se ha pronunciado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno después de que el portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, haya acusado al regidor de "mentir" sobre el coste público de la Fórmula 1 tras una aportación adicional de "1,9 millones de euros" a través de Madrid Destino que, según el edil, "ni siquiera estaba prevista en el presupuesto 2026".

"Esto no es una aportación a la organización de la Fórmula 1. Esto no es una aportación que se hace para los gastos de Fórmula 1 por parte de Ifema. Esto es una acción comercial y es una acción de promoción", ha recalcado Almeida.

El alcalde ha argumentado que la Fórmula 1 constituye "una de las grandes ventanas" para la promoción internacional de la capital, al señalar que el Gran Premio es visto por más de 75 millones de espectadores en todo el mundo. "Parece razonable que haya una acción comercial por parte de la ciudad de Madrid para darse a conocer en esta ventana, que es única", ha defendido.

Finalmente, Almeida ha emplazado a la oposición en Cibeles a identificar alguna partida presupuestaria del Ayuntamiento destinada a pagar los gastos de organización del Gran Premio. "Que me digan una, por favor", ha reclamado el alcalde, quien ha acusado a ambas formaciones de "mentir" a los madrileños.

MÁS MADRID HABLA DE UNA "GRAN MENTIRA"

Por su parte, Rubiño ha afirmado que esto supone "un nuevo capítulo en la gran mentira de la Fórmula 1 en Madrid". "Almeida improvisa un gasto público sobre la marcha para financiar este pelotazo, que es un capricho suyo y de Ayuso", ha censurado el edil en declaraciones remitidas a la prensa.

Rubiño ha recordado que Almeida y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han asegurado que la Fórmula 1 no costaría "ni un euro" a los madrileños y les ha acusado de haber "mentido descaradamente".

Según las cifras ofrecidas por el portavoz adjunto de Más Madrid, a los 1,9 millones que atribuye al Ayuntamiento habría que añadir una cantidad idéntica de la Comunidad de Madrid y otros 700.000 euros procedentes de Ifema, entidad participada por ambas administraciones.

El edil ha sostenido además que estas cantidades se suman a 200 millones de euros gastados en obras y a otros 277 millones correspondientes a los derechos de celebración durante diez años. "Casi ya 500 millones de euros para un circuito que iba a ser supuestamente gratis para las arcas públicas", ha denunciado.

A juicio de Rubiño, Almeida y Ayuso "recortan en educación, vivienda y servicios públicos", pero están "despilfarrando millones en aticazos y en pelotazos como el de la Fórmula 1 para financiar un evento privado que solo beneficia a unos pocos".