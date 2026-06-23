Almeida defiende que la imagen de la campaña institucional del Orgullo es "sustancialmente similar" a la de Barcelona

Archivo - Campaña institucional del Ayuntamiento de Madrid por el Orgullo 2026 - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que la imagen de la campaña institucional del Consistorio por el Orgullo es "sustancialmente similar" a la del Ayuntamiento de Barcelona.

Antes de la clausura de la asamblea general de CEIM, el alcalde ha insistido en las "muy pocas diferencias" entre ambas campañas.

Además ha recordado que según la última Encuesta de Calidad de Vida en la ciudad el colectivo LGTBIQ+ "se encuentra francamente bien en Madrid", una "realidad incontestable y que molesta" a la izquierda, que ha rechazado abiertamente la campaña al considerar que es mero "marketing".

Incluso Almeida está convencido de que a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, le "encantaría" que él se acercarse a algún acto del Orgullo para que se le "gritara y tachara de homófobo". "Voy a garantizar que el Orgullo se celebre exactamente igual, si no con mayor intensidad que la que se ha celebrado siempre" se ha comprometido el regidor.

También ha cargado con las "mismas críticas" que la izquierda lleva haciendo desde que él alcanzó la Alcaldía "y, sin embargo, el Orgullo se sigue celebrando con más intensidad que nunca en esta ciudad".

"Los madrileños, y en este caso el propio colectivo, saben perfectamente que el Orgullo tiene un compromiso y un respaldo institucional del Ayuntamiento, por mucho que les moleste" en la izquierda, ha zanjado.