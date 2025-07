Almeida defiende el registro de VUT para anunciarse, "clave" para "estrangular el anunciarse ilegalmente en plataformas"

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido el registro de viviendas de uso turístico (VUT) para anunciarse, "clave" para "estrangular el anunciarse ilegalmente en plataformas".

Almeida ha detallado a la prensa desde el parque del Retiro que el Ayuntamiento está analizando el listado remitido ayer por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con Pablo Bustinduy al frente, el que se detallan las direcciones postales de 3.565 pisos turísticos ilegales ubicados en la ciudad de Madrid.

"Hoy entra en vigor la medida que yo largamente he reclamado y que siempre dije que era la clave para solucionar los problemas de las viviendas turísticas de uso ilegal, que es el registro y, por tanto, que las plataformas de comercialización no puedan anunciar viviendas que no estén en el registro de la propiedad con esas características. Y esto es determinante porque a partir de ahora las plataformas ya no tienen excusa, legal y normativamente están obligadas a publicar y anunciar únicamente aquellas viviendas que estén inscritas como VUT", ha explicado el primer edil.

Para el Ayuntamiento, resulta "fundamental porque estrangula la capacidad de oferta y la de anunciar ilegalmente que tienen estas plataformas". "Sumado todo ello al Plan Reside después de que ayer firmaran un convenio con el Colegio de Administradores de Fincas para que informen a las comunidades de propietarios y tengan el conocimiento más exacto y más preciso de cuáles son los requisitos de las VUT", ha indicado.