Almeida destaca "extraordinaria respuesta" de Madrid en apoyo a Ceuta y frente a un Gobierno que "exculpa" a Marruecos

1113918.1.260.149.20260902213548 El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, interviene durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha destacado este miércoles la "extraordinaria respuesta" de la ciudad de Madrid en la concentración de apoyo a Ceuta y frente a un Gobierno que "exculpa" a Marruecos de la llegada de miles de migrantes a finales de julio a la ciudad autónoma.

"Más de 150.000 personas se han reunido aquí en la plaza de Cibeles y prácticamente colapsando todos los alrededores. Yo creo que da una idea de cuál es el pueblo de Madrid, cuál es nuestra solidaridad como capital de la nación con una tierra y una ciudad que lo está pasando tan mal como Ceuta en estos momentos", ha expresado el regidor ante los medios de comunicación tras asistir a la concentración.

Así, se ha mostrado "orgulloso" por ser alcalde de Madrid y "un madrileño más" de una ciudad que "responde a cualquier suceso que pase en cualquier lugar de España".

Martínez-Almeida ha señalado que "por supuesto que el Gobierno lo sabía" y "no hay ninguna duda" tras el último informe policial y en el que se muestra que "había un riesgo grave" de esa llegada masiva de migrantes pero el Gobierno "no reaccionó o no quiso reaccionar".

Cree además que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, es "uno de los culpables" de que hayan asistido tantos madrileños a la plaza de Cibeles pese a su intento de "obstaculizar". "La respuesta la ha recibido hoy aquí más de 150.000 madrileños que han dicho hoy alto y claro que desde la capital de España lanzamos un mensaje de solidaridad a Ceuta y a los ceutíes", ha indicado.

Además, ha valorado que el manifiesto aprobado en la concentración es "perfectamente asumible por cualquier persona que no tenga un interés particular" sino que simplemente atienda "el interés general".

"¿Qué sabe Marruecos de Pedro Sánchez y del Gobierno de Pedro Sánchez para justificar la exculpación total y absoluta de cualquier tipo de responsabilidad? Y no solo eso, sino lo que complacencia con cualquier conducta de Marruecos. Ya no es lo que ha pasado en Ceuta, todavía no nos han explicado el cambio de postura con el Sáhara", ha apostillado.