Almeida destaca la "superación de las diferencias" y Lucena (Aena) bromea con un tono que le recuerda a 'Casablanca'

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha destacado "la voluntad, espíritu de colaboración y de cooperación y la superación de las diferencias y las controversias" en la reunión que ha mantenido con el presidente de Aena, Maurici Lucena, que a su vez ha bromeado con el buen tono que se ha respirado en el encuentro, hasta el punto de que le ha venido a la cabeza 'Casablanca', con el ya clásico 'creo que este es el principio de una hermosa amistad'.

Una hora ha durado el encuentro en la sede de Aena entre Almeida y su equipo, compuesto por la vicealcaldesa, Inma Sanz, y el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández. Junto con Lucena han estado el vicepresidente de Aena, Javier Marín; la directora general del aeropuerto, Elena Mayoral; el director de red de aeropuertos, Rafael Fernández, y el director de Barajas, Mario Otero.

El primero en comparecer ante la prensa ha sido el alcalde, que ha constatado que, "a pesar de las discrepancias entre Aena y el Ayuntamiento, es obvio que hay una situación social que hay que ser capaces de solventar porque hay cientos de personas que en estos momentos están durmiendo en el aeropuerto".

"Tenemos que ser capaces, en la medida de lo posible, de superar nuestras diferencias para encontrar puntos comunes que nos permitan avanzar en la resolución de lo que es verdaderamente importante y ahí sí que coincidimos", ha destacado.

Almeida ha subrayado que por parte del Ayuntamiento no quieren "más discrepancias ni más controversias que no ayuden a solucionar la situación". "Nosotros vamos a hacer aquello que, aunque pueda no ser de nuestra competencia, sí que es de nuestra incumbencia poniendo lo mejor de nosotros mismos para tratar de dar las soluciones que se merecen las personas que están en Barajas", ha recalcado. El regidor ha agradecido el tono del presidente de Aena, "de cooperación y de colaboración".

En esta misma línea ha ido Lucena. Sus primeras palabras han sido para "agradecer muy sinceramente al alcalde de Madrid que haya tenido la gentileza de aceptar la reunión propuesta en una carta hace dos días". "Quiero agradecerle también muy sinceramente el tono de la reunión, que ha transcurrido en un tono muy cordial, de voluntad de colaboración y espero que sea el inicio de una etapa de colaboración", ha declarado.

Por último ha trasladado que tanto él como el alcalde tienen claro que "lo más importante es estar a la altura del desafío que representa el ofrecer una solución a un colectivo que es muy vulnerable". "Estoy contento del resultado de la reunión", ha resumido.