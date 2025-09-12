Almeida destaca que los trabajos del circuito de la F1 van "incluso con adelanto" a los plazos establecidos

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha destacado que los trabajos del circuito de Madrid para la celebración del Gran Premio de España del Mundial de Fórmula 1 el próximo año ('Madring') van "incluso con adelanto" a los plazos establecidos.

"Este sábado va a quedar única y exclusivamente un año para que se dé la salida a los monoplazas ahí en Valdebebas, yo creo que Ifema está trabajando muy bien en este tema porque al final las obras van incluso con adelanto respecto a los plazos establecidos", ha indicado a los medios de comunicación este viernes desde los Jardines de Sabatini.

Almeida ha subrayado la labor del consorcio, el Ayuntamiento, la Comunidad y la Cámara de Comercio y ha remarcado que respaldan a los gestores que están llevando adelante la ejecución material de las obras para la Fórmula 1, así como la atracción de patrocinadores y la gestión de todas las cuestiones relacionadas con la logística o ticketing.

"Hubo dudas por parte de algunos que quizás de manera maledicente pretendían que Madrid se quedara sin Gran Premio de Fórmula 1. Pues que estén tranquilos porque vamos a tenerlo y se están llevando a cabo las obras y se están llevando con adelanto", ha defendido.

Asimismo, el regidor ha recalcado "el respaldo" de las instituciones que forman parte de este consorcio porque "están trabajando mano a mano para poder hacer que este sueño finalmente sea una realidad".

Preguntado por la concentración vecinal que se producirá este domingo en la Puerta del Sol contra la Fórmula 1, el primer edil ha señalado que Ifema Madrid está "en constante contacto con los vecinos de la zona para tener un diálogo continuo en el que el ruido que se pueda generar se minore de la forma que mayor que sea posible".

"Para nosotros fue importante cuando se hizo esa demostración (con el piloto Carlos Sainz), tanto a efectos del ruido como a efectos de la movilización de gente que acudió a ver esa exhibición. A nosotros también nos sirvió de banco de pruebas y yo creo que pudimos aprender y tomar de esa experiencia en la cual no se produjeron lo que algunos pensaban que iba a producirse con el nivel de ruidos, de aglomeraciones o de problemas de limpieza", ha detallado.

De este modo, Almeida ha insistido en que "seguirán trabajando" en ese diálogo y ha trasladado a los vecinos que el compromiso del Ayuntamiento con Ifema Madrid es que la celebración del Gran Primo de Fórmula 1 sea compatible con que "ellos tampoco se vean afectados y que las afecciones sean las mínimas posibles".