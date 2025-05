Almeida dice que Montecarlo es "uno de 25 distritos" de Maroto tras citar ella el barrio de Mónaco hablando del cantón

Maroto afea que le preocupe al alcalde "el error del corrector" y no las "14.000 firmas de los vecinos" en Montecarmelo

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha ironizado con que Montecarlo es "uno de los 25 distritos" de Madrid para la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, tras confundirse la socialista y afirmar que se ha reunido con los vecinos de este barrio de Mónaco para tratar su oposición al cantón de limpieza.

"Montecarlo, uno de los 25 distritos para Reyes Maroto", ha trasladado Almeida en sus redes sociales junto a una imagen de un puerto lleno de yates en el Principado.

Ha respondido así a un mensaje el que Maroto compartía una foto junto a vecinos que se oponen al cantón en el barrio de Montecarmelo, pero identificándolos como "vecinos de Montecarlo".

"Mientras Almeida está en el mitin pasado por agua del PP de Ayuso, me reúno con los vecinos de Montecarlo que continúan luchando por la reubicación del cantón a una zona industrial. El alcalde cada vez está más alejado de los problemas de su ciudad", publicaba la portavoz.

Tras la respuesta del alcalde, Maroto le ha afeado que "lo único" que le preocupa sea "el error del corrector" cuando, "está claro" que la foto de la socialista es en Montecarmelo.

"Una foto que tú no puedes publicar porque no has respondido a las 14.000 firmas de los vecinos ni te has reunido con ellos", ha afeado la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento.