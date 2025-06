Almeida dice que con toldos por primera vez habrá sombra en Sol y cuestiona a Maestre porque "no plantó ni un geranio"

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que con los toldos "por primera vez habrá sombras" en Sol, para cuestionar a la jefa de la oposición y portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, porque cuando ella estuvo en el Gobierno "no plantó ni un geranio" ni en Sol ni en la Plaza Mayor.

"Ojalá la izquierda siga con estas polémicas, ojalá la izquierda entienda que todo el problema de la ciudad de Madrid son los toldos de Sol, ojalá que la izquierda siga insistiendo en que es un escándalo que no haya vegetación y árboles en Sol cuando no lo ha habido nunca", ha contestado a Maestre desde Carabanchel, después de recordarle a la jefa de la oposición que esta cuestión de los toldos ya estuvo en las últimas elecciones y el PP obtuvo mayoría absoluta.

Está convencido de que "los madrileños agradecen que la Puerta del Sol por primera vez sea peatonal, que por primera vez haya sombras en las que uno se pueda refugiar y que por primera vez sea un espacio completamente accesible para los peatones, algo que sólo ha pasado con este Gobierno".

Cree que la izquierda no quiere aceptar que el Gobierno del PP plantaron "200.000 árboles y se van a plantar medio millón más". "Les molesta que donde ahora mismo hay asfalto en la Castellana, en el ámbito de las Cuatro Torres, va a haber zonas verdes, y que donde ahora mismo hay 16 carriles de la M-30 va a haber una zona verde o que donde ahora hay una autovía urbana y ellos colocaron semáforos, se está cerrando para que haya 80.000 metros cuadrados de zonas verdes", ha subrayado.

"Que sigan con este tema, que sigan hablando de una Puerta del Sol en la que no hicieron nada y en la que no plantaron un geranio, en la que no adoptaron ninguna medida para mitigar el calor y en la que seguían circulando coches y autobuses. Que sigan equivocándose porque para mí es bueno", ha zanjado.