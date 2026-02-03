Almeida dice que TSJM da un "varapalo" a la izquierda con VUT porque confirma que el Reside es una norma "más gravosa"

1048294.1.260.149.20260203122318 Archivo - Telefonillo de un bloque de viviendas, a 29 de octubre de 2024, en Madrid (España). Almeida, ha informado este martes, 29 de octubre, que presentará en dos semanas el Plan Especial de Protección del Ámbito Residencial en la Ciudad de Madrid con - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha opinado que la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJM) sobre las viviendas de uso turístico (VUT) suponen un "varapalo" para la izquierda y un "desmentido judicial a PSOE y Más Madrid" porque confirma que el Plan Reside es "una normativa más restrictiva, más gravosa en términos económicos, pero también en términos de cumplimiento de los requisitos".

"¿Qué es lo que nos dice el TSJ? Que como nuestra normativa es más gravosa y más restrictiva que la del equipo de Gobierno anterior no podemos sancionar unos hechos del año 2018 con la normativa del año 2023, que no se puede retrotraer una potestad sancionadora más desfavorable a los hechos del año 2018", ha explicado el alcalde desde el Centro de Tiflotecnologia e Innovación de la ONCE.

El TSJM ha anulado una sanción de 30.001 euros impuesta por el Ayuntamiento de Madrid a una vivienda de uso turístico al apreciar una incorrecta tipificación jurídica de la infracción aplicada. Así consta en una sentencia en la que la Sala estima el recurso de apelación interpuesto y revoca la sentencia de instancia, anulando la sanción por infracción grave del artículo 204.3.b de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.

El regidor ha contestado a la prensa que la izquierda "lleva seis años diciendo que con las VUT ilegales esto es una selva propiciada por este equipo de Gobierno, que la normativa es un fracaso", lo que le ha llevado aclarar sobre este caso que la inspección se hace en el año 2018 y finalmente la sanción se pone en 2023, de acuerdo a la normativa del Gobierno Almeida.

"¿Qué es lo que está diciendo el TSJ frente al discurso de la izquierda? Tienen ustedes (al Gobierno municipal) una normativa más restrictiva, más gravosa en términos económicos, pero también en términos de cumplimiento de los requisitos, y esa normativa no se puede aplicar al año 2018", ha apuntado el alcalde, que ha enfatizado que "esto es un desmentido no de este Gobierno, es un desmentido judicial al PSOE y a Más Madrid".

En otras palabras, Almeida ha asegurado que si hubieran aplicado la normativa del año 2018, "la sanción hubiera sido más baja y, por tanto, menos desincentivadora del ejercicio de la actividad de viviendas turísticas de uso ilegal".

"Tan sencillo como eso. Eso es lo que dice la sentencia, con una uinspección del año 2018 y que se castiga de acuerdo a la normativa del año 2023, que es más gravosa y sancionadoramente más dura que la que había anteriormente. El TSJ dice que no, que no procede la retroactividad de disposiciones sancionadoras más restrictivas", ha continuado.

LA NORMA DE LA IZQUIERDA "PERMITIÓ QUE HAYA MILES DE VUT ILEGALES"

Eso le ha llevado a lanzar a PSOE y Más Madrid que "su normativa es la que permitió que haya miles y miles de viviendas turísticas de uso ilegal en la ciudad de Madrid, algo que no lo dice este Gobierno, lo dice una sentencia del l Tribunal Superior de Justicia de Madrid".

Preguntado sobre si recurrirán la sentencia ante el Supremo, el alcalde ha trasladado que serán los servicios jurídicos los que lo determinarán en función de la capacidad que tiene de prosperar el recurso.

"Supongo que la izquierda no me pedirá en este caso que recurra, como me pide en tantos y tantos recursos, que creen que esto del recurso es una decisión política cuando es una decisión técnica. Y no sé si me pedirá la izquierda que recurra porque teniendo en cuenta que es un varapalo completo a su normativa sancionadora, no creo que estén demasiado interesados en que tengan un segundo varapalo judicial como el que han tenido con esta sentencia", ha cerrado el alcalde.