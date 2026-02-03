Maroto espera que la anulación de una multa a VUT haga "reflexionar" a Almeida sobre el Plan Reside: "Una chapuza más"

Archivo - La candidata del PSOE a la Alcaldía, Reyes Maroto, durante una reunión con el sector de la cultura, en la Nave de Terneras del Matadero Madrid, a 12 de mayo de 2023, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, espera que la anulación de una sanción de 30.001 euros impuesta por el Ayuntamiento de Madrid a una vivienda de uso turístico (VUT) haga "reflexionar" al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida sobre el Plan Reside.

"Nos parece gravísimo porque esta sentencia abre la puerta a que cientos de multas impuestas por el Ayuntamiento se anulen y, por lo tanto, este no es un hecho menor, sino que forma parte de la mala gestión del Gobierno de Almeida. Es un ejemplo de una nueva chapuza Almeida", ha expresado Maroto en rueda de prensa.

Para la socialista, esta resolución "pone de manifiesto que el único culpable es el Ayuntamiento de Madrid, que hace las cosas mal". "La pregunta es cómo va a explicar a los ciudadanos la proliferación de las VUT, incluso incrementando las sanciones", lanzado Maroto.

En este sentido, cree que a Almeida "se le abre otra grieta" con el Plan Reside frente a la ventanilla única digital que ha puesto en marcha el Gobierno de España, "la única herramienta que en estos momentos está sirviendo para cerrar" estas viviendas de uso turístico ilegales.

"Nos encontramos con las consecuencias que tiene la falta de rigor, la improvisación y sobre todo la manera de gobernar en base a titulares. ¿Quienes pierden? Siempre los madrileños", ha subrayado Maroto, quien ve en esta resolución la firma del "desgobierno" de Almeida, un alcalde que ve "acabado".

"Es un asunto gravísimo y que sobre todo le quita la careta al señor Almeida, que no está haciendo nada para controlar la proliferación de VUT", ha insistido, todo ello ante un mercado inmobiliario "que ahora es inabarcable".

"Todo lo que tiene que ver con la regulación de las viviendas de uso turístico y el señor Almeida es un 'fake', no está haciendo absolutamente nada para controlar la proliferación de VUT, al contrario, el plan expulsa del señor Almeida (en referencia al Plan Reside) si algo ha puesto de manifiesto es que está haciendo lo que le dijimos que iba a pasar: se están perdiendo inmuebles donde viven vecinos de toda la vida expulsados de una manera tremenda por parte de fondos de inversión", ha zanjado Maroto.