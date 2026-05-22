Almeida encara el año electoral "con tremenda ilusión" frente a un PSOE "que sólo sabe insultar, crispar y enfangar"

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, interviene durante un pleno ordinario en el Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 28 de noviembre de 2023, en Madrid (España). La sesión plenaria aborda la reprobación del president - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, encara el año que queda hasta la cita con las urnas "con tremenda ilusión" frente a un PSOE "que sólo sabe insultar, crispar y enfangar".

Almeida participa este viernes en un mitin en el Parque Berlín con la presidenta de la Comunidad y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, cuando se cumplen tres años de la victoria electoral de los 'populares' en la región y en la ciudad, en ambos casos por mayoría absoluta.

Desde la Rosaleda del Parque del Oeste, Almeida ha avanzado que en el acto de esta tarde señalará que queda exactamente un año para el mitin de cierre de campaña, 365 días "muy ilusionantes en un año muy especial, de culminación de los proyectos tras haber trabajado muy duro, cumpliendo el conjunto de nuestro programa electoral para ofrecer a los madrileños cada día una ciudad mejor".

"Hay algunos que encaramos este año con una tremenda ilusión pero hay otros que yo creo que no tienen tanta", ha declarado con la vista puesta en la izquierda y tras ser preguntado por la encuesta de GAD3 para 'El Debate' que revalida la mayoría absoluta para Ayuso, quien incluso sumaría dos escaños más.

"LA PRESIDENTA SIGUE MUY FUERTE"

Para el alcalde, esta encuesta "es una buena muestra de que frente a los augurios de Óscar López (ministro para la Transformación Digital y secretario general de los socialistas madrileños), pues la presidenta sigue muy fuerte". "A Óscar López se le va a hacer muy largo este año y se le va a hacer aún más larga la noche electoral", ha vaticinado.

Cree que el socialista "ha entendido que la oposición en Madrid era simplemente insultar, crispar, señalar y venir a enfangar y los madrileños le van a decir a lo largo de este año, especialmente en la noche electoral, que aquí lo de crispar, insultar y enfangar pues no se acaba de aceptar del todo bien".

Augura el "resultado muy pobre" del PSOE en las urnas, partido que opta a conseguir dos objetivos. El primero sería superar a Más Madrid, "lo cual ya da una idea del paupérrimo estado del partido en la Comunidad y en la ciudad y además parece mentira que doce años después de la aparición de Más Madrid todavía no hayan capaces de ser la primera fuerza de la izquierda".

Si lo consiguen "será por los pelos". El segundo objetivo de los de López "es que no haya mayoría absoluta", algo que el alcalde está convencido de que los socialistas no van a lograr.