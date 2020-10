Almeida, a la espera de que Delegación de Gobierno coordine dispositivo de controles: "Esto no es sálvese quien pueda"

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este miércoles que continúa a la espera de que Delegación del Gobierno dé respuesta y establezca una reunión para la coordinación del dispositivo de los controles de las restricciones en Madrid, y ha criticado que esto no es un "sálvese quien pueda".

"Seguimos esperando noticias de Delegación del Gobierno, esperamos que nos diga la coordinación que va a haber, porque somos diez ciudades y más de 4,5 millones de personas con 10 millones de desplazamientos al día", ha expresado desde el viaducto de Joaquín Costa.

Almeida ha recordado que se está "a las puertas de un puente" en el que "los madrileños no van a poder salir de Madrid". Por ello, "desde la lealtad institucional", ha pedido al delegado del Gobierno, José Manuel Franco, que "coordine".

"No pido nada más, somos diez municipios afectados, y Policía Municipal realiza el trabajo que le corresponde, pero esto no es el mismo dispositivo que en el estado de alarma, porque en aquel momento las labores de la Policía Municipal que no era el control se redujeron, pero con una ciudad en marcha, la Policía Municipal no puede destinar sus recursos en exclusiva", ha explicado.

Si bien, ha indicado que "el operativo ya está diseñado por la Policía Municipal" pero ha pedido a Delegación que sea coordinado. Además, ha reiterado que "desde el momento en que el TSJM ratifique las medidas, se empezará a sancionar".