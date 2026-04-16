Almeida espeta que Maestre y Maroto "no tienen la gallardía de sostenerle la mirada a María Corina Machado"

Archivo - March 12, 2026, Santiago, Chile: Maria Corina Machado arrives to meet with thousands of Venezuelans. Maria Corina Machado visit Chile and met with thousands of Venezuelans.,Image: 1082465273, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Releas - Cristobal Basaure Araya / Zuma Press / ContactoPho

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha espetado que ni la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ni la del PSOE, Reyes Maroto, han confirmado su asistencia a la entrega este viernes de la Llave de Oro de la ciudad a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado porque "no tienen la gallardía de sostenerle la mirada".

"No han confirmado asistencia. En mi opinión, y esto es una opinión personal, no tienen la dignidad ni la decencia de sostenerle la mirada a María Corina Machado. Si no van a la entrega de las Llaves de Oro es porque no tienen la dignidad ni la decencia de mirar a los ojos a María Corina Machado", ha remarcado Almeida en la rued de prensa posterior a la Junta de Gobierno, esta vez trasladada a Carabanchel.

El primer edil ha descrito a la líder opositora como "un emblema de libertad, de derechos humanos y de democracia" pero "ni Rita Maestre ni Reyes Maroto han confirmado asistencia".