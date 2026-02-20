Almeida exige al delegado que asuma su "responsabilidad" y que ponga los medios para atajar los problemas de seguridad

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a 3 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha exigido al delegado del Gobierno, Francisco Martín, que asuma su "responsabilidad" y ponga todos los medios necesarios para atajar los problemas de seguridad y de criminalidad en Madrid, especialmente en lo relativo a agresiones sexuales y delitos con armas blancas.

"El delegado del Gobierno por fin reconoce que tenemos un problema grave en el ámbito de las agresiones sexuales y de las armas blancas. Dice 'tiendo la mano al PP'. Oiga, que es usted el delegado del Gobierno, asuma usted su responsabilidad que es que esto es una cuestión de seguridad", ha expuesto en declaraciones desde la entrega de credenciales a los nuevos 127 bomberos de Madrid.

Almeida reaccionaba así tras el balance de criminalidad ofrecido por Martín, donde los datos apuntan a que, aunque la criminalidad general descendió en 2025 en la región, los homicidios pasaron de 21 a 33 (+57,1%), los delitos de lesiones y riña tumultuaria aumentaron un 8,5%, y los delitos contra la libertad sexual subieron un 5,6%, por encima de la media nacional del 2,3%. Las agresiones sexuales con penetración alcanzaron las 685 (+3%).

Almeida ha subrayado que ante este "grave problema" el delegado debe actuar "lo antes posible" y poner todos los medios necesarios, "desde el punto de vista legal, como gobierno de España, y desde el punto de vista operativo, como jefe de la Policía Nacional de la Guardia Civil", para "atajarlo" lo antes posible. "Porque es cierto que hay un problema grave", ha zanjado.