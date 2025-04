Almeida inaugura este martes la sala de ensayos Mario Vaquerizo, aprobada por Chamberí el pasado 10 de abril

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, inaugura este martes la sala de ensayos Mario Vaquerizo, en el centro Cultural Galileo, después de que los votos mayoritarios del PP, con el apoyo de Vox, apoyaran el reconocimiento al líder de las Nancys Rubias en el Pleno de Chamberí celebrado el pasado 10 de abril.

Veintidós días separarán esta luz verde, Semana Santa mediante, de la inauguración de la sala que mañana hará Almeida. La izquierda votó 'no' avisando, en el caso del PSOE, de que se puede estar bordeando "el fraude de ley", mientras que Más Madrid afeaba que con esto sólo se está haciendo para "inflar el ego de un personaje".

Martínez-Almeida aseguraba días atrás sentirse "muy orgulloso" del cantante Mario Vaquerizo, criticado por la izquierda por "no ser sanchista hasta la médula". De él destacaba un reconocimiento que viene dada su "larga trayectoria profesional", vinculándole con la Movida Madrileña.

El concejal-presidente de Chamberí, Jaime González Taboada, defendía en el Pleno el homenaje a Vaquerizo porque "ha representado durante muchos años los valores de la música", para pasar a atacar a quienes únicamente se fijan "en el color de la papeleta que se mete en las urnas". "Yo a este señor no le he preguntado nunca lo que vota, como tampoco a los grupos musicales que han venido a las fiestas", se dirigía a la izquierda.

El portavoz del PSOE en Chamberí, José Ignacio Prieto García, se centró en la normativa, "que dice que cuando se le pone una placa a una persona que está viva se puede hacer pero es excepcional, tiene que ser en base no sólo a su larga trayectoria, como aquí indica el PP, sino a su relevante trayectoria". Ponerle el nombre del músico a una sala "no es ninguna laguna legal", en todo caso es "una interpretación de la norma" que bordea "el fraude de ley".

La concejala de Más Madrid Sara Ladra lamentaba que Almeida "no para de inflarle el bolsillo y ahora el ego a este personaje: 15.000 euros en las fiestas de Moratalaz, 54.300 euros a su grupo en Fitur 2023, 25.000 euros por tocar en las fiestas de San Isidro 2024 o 30.000 euros por el concierto en las fiestas de San Antonio de la Florida", esto es, "más de 115.000 euros solo en la ciudad de Madrid y ahora una placa para una sala de ensayo".

ALMUDENA GRANDES Y MARISA PAREDES

Almeida ha asegurado que en su Gobierno tratan "por igual a los artistas", para apostillar que "Marisa Paredes tuvo el velatorio en el Teatro Español, que depende del Ayuntamiento de Madrid, al igual que sucedió con Verónica Forqué o donde se hizo el homenaje a Almudena Grandes".

"Nosotros no discriminamos por razones ideológicas, ni señalamos a los que no piensan como nosotros: hemos homenajeado a Marisa Paredes en el Teatro Español, hemos homenajeado a Verónica Forqué, hemos homenajeado a Almudena Grandes en el Teatro Español. ¿Eso lo hubiera hecho la izquierda con artistas que ellos consideran que no son de los suyos? Jamás", replicaba el primer edil.

Sí está planeada una calle en homenaje a la escritora madrileña. Así lo confirmaba la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en noviembre de 2023, cuando trasladan a que la calle en honor a Almudena Grandes está pendiente, "como muchas otras", y que se irá abordando. La autora de 'El corazón helado', 'Las tres bodas de Manolita' o 'Malena es un nombre de tango' murió el 27 de noviembre de 2021.

"El Ayuntamiento de Madrid hizo una declaración de Hija Predilecta de la ciudad a Almudena Grandes y un homenaje organizado por el Ayuntamiento de Madrid en el Teatro Español cumpliendo así lo que nos habíamos comprometido", afirmaba entonces, para recordar que la escritora ya da nombre actualmente a "la mayor estación ferroviaria que hay en Madrid".

Por otro lado, el cambio de propietarios del inmueble en el que nació la actriz madrileña Marisa Paredes está ralentizando el homenaje de su ciudad, en forma de placa, tras el acuerdo alcanzado mayoritariamente en el Pleno de la Junta de Centro con el que arrancaba 2025, un 'sí' a la proposición socialista que contó con el respaldo de Más Madrid y PP.

Marisa Paredes fallecía el 17 de diciembre a los 78 años dejando tras de sí 75 películas como 'Tacones lejanos', 'La flor de mi secreto', 'Entre tinieblas' u 'Ópera prima', además de más de 80 producciones televisivas y una quincena de obras de teatro. Veintitrés días después del fallecimiento, el Grupo Municipal Socialista llevaba al Pleno de Centro, el distrito donde nació Paredes, una proposición para recordarla con una placa en su edificio, el 13 de la Plaza de Santa Ana.

El 'popular' Carlos Segura, concejal-presidente del distrito, condicionaba el homenaje al 'ok' de la comunidad de vecinos mientras que Vox se quedaba solo en su rechazo. Ahora, tres meses después de aprobar ese homenaje en el distrito, las cosas parece que se complican, o al menos se ralentizan, por la venta del edificio.