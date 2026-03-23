Almeida insta a acatar sentencia Airbnb y subraya que su equipo logra una "reducción significativa" de VUT ilegales

Archivo - Una mujer con una maleta, a 29 de octubre de 2024, en Madrid (España). Almeida, ha informado este martes, 29 de octubre, que presentará en dos semanas el Plan Especial de Protección del Ámbito Residencial en la Ciudad de Madrid con el objetivo d - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha instado al acatamiento de la sentencia contra Airbnb, para subrayar que su equipo es el que ha logra una "reducción significativa" de viviendas de uso turístico (VUT) ilegales en la ciudad.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha denegado la solicitud de medidas cautelares que realizó Airbnb para paralizar la sanción de 64 millones de euros que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 le impuso en diciembre de 2025 por infracciones en la publicación de anuncios de alojamientos turísticos.

De esta forma, la plataforma online tendrá que pagar dicha multa, según ha informado este lunes el Departamento que dirige Pablo Bustinduy, que ha precisado que, tras esta decisión del TSJM, la empresa puede presentar un recurso de reposición ante el mismo tribunal.

"Cuando no se cumple la normativa pues lógicamente la Justicia tiene que adoptar las medidas y, por tanto, respeto a la resolución judicial en el sentido de la multa que se le ha impuesto a Airbnb. Yo creo que cuando los tribunales hablan lo que hay que hacer es acatar las sentencias", ha declarado Almeida desde El Cañaveral.

Esto le ha dado pie a remarcar que su equipo de Gobierno "por primera vez ha conseguido una reducción significativa del número de viviendas turísticas ilegales" cuando el anterior, con Manuela Carmena al frente, "lo que consiguió es multiplicar las VUT ilegales".

Lo ha logrado "con una normativa clara, con una normativa exigente, con una normativa que otras ciudades en estos momentos también están adoptando y que ha permitido poner coto a esta realidad". "Yo sé que esto a la izquierda le molesta profundamente", ha concluido.