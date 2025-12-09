Almeida insta a Mónica García a "dejar de manifestarse" en contra de la Comunidad de Madrid y centrarse en la Sanidad

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante una rueda de prensa, en el Palacio de Cibeles, a 4 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha instado a la ministra de Sanidad, Mónica García, a "dejar de manifestarse" en contra de la Comunidad de Madrid, "asumir sus competencias" y centrarse en el sistema sanitario español.

Así lo ha trasladado a los medios desde la Casa de la Panadería tras su visita al mercadillo navideño de la Plaza Mayor, donde ha invitado a García a que "se olvide que fue líder de la oposición en Madrid y de volver a la Asamblea de Madrid", y que se ocupe de lo que son "verdaderamente sus competencias".

"Cuando a uno le organizan una huelga, los médicos, y creo que no es la primera huelga que la organizan a Mónica García, a lo mejor hay que dejar la arrogancia y a lo mejor hay que dejar también la oposición al Gobierno de la Comunidad de Madrid para solucionar los problemas de los médicos", ha indicado.

En este sentido, ha subrayado que "todos dormirían más tranquilos" si García diese "mejores condiciones a los médicos de España" en vez de "arremeter contra el Ejecutivo autonómico de Isabel Díaz Ayuso.