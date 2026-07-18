Almeida llama a candidatos del PP a ser el "antídoto" frente a un Gobierno "nocivo": "Ganar, ganar y volver a ganar"

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante el acto oficial de inauguración de la muestra al aire libre instalada en el paseo de Recoletos, a 25 de mayo de 2026, en Madrid (España). Esta iniciativa cultural e institucional forma pa - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha instado a los candidatos del PP a las capitales de provincia de toda España de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027 a ser el "antídoto" frente a un Gobierno central "nocivo" y ha recordado la célebre frase del exseleccionador de fútbol Luis Aragonés de "ganar, ganar, ganar y volver a ganar".

Lo ha trasladado este sábado en el acto de los 'populares', celebrado en Santiago de Compostela, donde ha señalado que deben "continuar adelante y enfrentarse al gobierno más dañino y nocivo" de la mano del presidente del partido, Alberto Núñez-Feijóo, para "recuperar la convivencia".

"Si el socialismo es una desgracia, el nacionalismo es una plaga. El homenaje a todos aquellos compañeros que combaten la plaga y la desgracia. A los compañeros del País Vasco, que van a ser decisivos. A Ester, a Borja, a Iñaki. A Carlos García Danero, que da un paso frente a lo peor de la política, que es Bildu, y está al frente de nuestra candidatura en Pamplona", ha lanzado.

En este sentido, Almeida ha reivindicado "la fuerza" del PP, con sus candidatos en Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona. Ha señalado que hace cuatro años solo eran nueve los primeros ediles, pero que cuatro meses después llegaron a los 30 en toda España.

"Eso habla del grandísimo trabajo que se hizo por el partido. Porque parecía imposible que en apenas cuatro meses fuéramos capaces de triplicar el número de capitales de provincia. Pero sucedió. Y todos nos acordamos de esa generación de alcaldesas que parecía irrepetible, como Rita (Barberá)", ha señalado.

Considera el regidor que "lo más importante" es recuperar que entre todos los españoles se pueda "hablar, convivir pensando distinto y reconocer la diversidad, la pluralidad y la complejidad de una nación como España y de una sociedad como la española".

"Y sólo hay una persona en la política que es capaz de encarnar todos esos valores, que es capaz de llegar a una amplísima mayoría social, que se transforme en una mayoría política, pero que parta de esa necesidad de buscar acuerdos y convivencia. La noche del 21 de mayo, pensaremos en todos nuestros vecinos, pero pensaremos en el primer vecino de España, que es Alberto Núñez Feijóo, y le llevaremos al Palacio de la Moncloa, donde por fin le empadronaré", ha expresado.

A un día de celebrarse la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá entre España y Argentina, el alcalde ha recordado la conocida frase de Luis Aragonés, que resume "en qué consiste el fútbol, pero también la política". "Lo que tenemos que hacer, no para nuestro beneficio, sino para todos, es ganar, ganar, ganar y después volver a ganar", ha concluido.