Almeida mantiene, tras demanda de Más Madrid, que "desde luego" ordenanza de Movilidad Sostenible "se ajusta a derecho"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este miércoles que "desde luego" la ordenanza de Movilidad Sostenible de su Gobierno municipal "se ajusta a derecho" después de que el grupo municipal de Más Madrid haya presentado ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJM) una demanda contra dicha ordenanza --aprobada en el Pleno de septiembre pasado con los votos de PP, Cs y Grupo Mixto-- al considerar que vulnera el principio de no regresión ambiental.

Almeida ha indicado que "la demanda no es sino un trámite más dentro de un procedimiento judicial y por tanto, respeto total y absolutamente en un Estado de Derecho que quien considera que una disposición no se ajusta al ordenamiento jurídico pueda acudir a los tribunales".

En este sentido, ha señalado desde las obras de cubrición de la M-30 en el espacio que ocupada el estadio Vicente Calderón que "este equipo de Gobierno entiende que la tramitación, desde luego, se hizo conforme a la legalidad".

Ha recordado que "ya se presentaron unas medidas cautelares por parte de Más Madrid, que fueron denegadas por el Tribunal Superior de Justicia y por tanto ya en una primera instancia, aunque en este caso cautelares, se ha dado la razón al Ayuntamiento de Madrid".

"Lo que no vale, y esto sí lo digo como reflexión, es que cuando presenta un recurso judicial Más Madrid es en defensa de la legalidad y cuando lo hacía el PP es porque queríamos obstruir el funcionamiento del Ayuntamiento de Madrid. No es el primer recurso que presenta Más Madrid contra la actuación del Ayuntamiento, y no va as ser el último, sospechoso, pero nosotros decimos lo mismo en la oposición que en el Gobierno, que cuando en un Estado de Derecho uno considera que se han lesionado sus derechos o intereses, o que no se ajusta a la legalidad, tiene todo el derecho a acudir a los tribunales", ha finalizado.