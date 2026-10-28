Almeida muestra su respaldo "total y absoluto" a Policía para evitar disturbios en Madrid: "Que no nos tiemble el pulso"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en 'Desayunos Madrid' de Europa Press - FERNANDO SÁNCHEZ - EUROPA PRESS

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha mostrado este miércoles su respaldo "total y absoluto" a la Policía de cara a evitar disturbios en Madrid, como han ocurrido en otras ciudades de España, y ha pedido que no les "tiemble el pulso".

"Yo ya lanzó un mensaje para que quede muy claro, respaldo total y absolutamente a la Policía para que adopte cualquier medida que consideren cada momento que tiene que adoptar para evitar disturbios en Madrid, que quede claro", ha trasladado el regidor en los 'Desayunos Madrid' de Europa Press.

Sobre la posible desconvocatoria de plataformas como Blocus llamando a altercados en distintas ciudades, Martínez-Almeida ha afirmado que "no se fía lo más mínimo" y desde la capital "van a estar alertas" porque de esta gente "no se pueden fiar".

"Nosotros no nos fiamos y nosotros vamos a seguir alerta para cualquier situación que se pueda dar, poder prevenirla y poder, en su caso, restaurar lo antes posible el orden público", ha indicado.

Almeida ha apuntado al "caldo de cultivo entre jóvenes radicales, especialmente de extrema izquierda", que están "dispuestos a seguir las pautas que se les puede indicar para reventar la paz en las calles".

"Pero lo que sí es extraordinariamente importante en estos casos es que desde la política, desde las instituciones, demos una respuesta firme e inequívoca", ha enfatizado, al criticar que la izquierda mientras tanto hable de que "no habrá paz en las calles", a la vez que se ha preguntado "a quién beneficia una situación de violencia en las calles".

Considera el regidor que es "inaceptable" desde el punto de vista de la convivencia y del orden público que pueda haber "este tipo de conductas". "El mensaje no es que esto puede beneficiar a la derecha o puede beneficiar a las posiciones de orden. El mensaje es que es inaceptable que esto suceda. Y estamos acostumbrados en este país a que la izquierda legitima la violencia y el ejercicio de la violencia en función de quién ejerce la violencia, y es inaceptable en todo caso", ha defendido.

Por último, y de cara a la huelga general del 11 de noviembre, ha señalado que espera que se respeto el derecho a huelga pero también el derecho al trabajo.