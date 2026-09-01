Almeida no entiende la "sorpresa" por la operación del Real Madrid en Valdebebas y defiende dotaciones para la ciudad

Archivo - Ayuntamiento recalifica de deportivo a terciario un terreno del Real Madrid en Valdebebas para el Innovation District - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado no entender la "sorpresa" generada por la operación urbanística sobre los terrenos del Real Madrid en Valdebebas y ha defendido que permitirá a la ciudad obtener suelo para dotaciones municipales y zonas verdes, además de generar actividad económica y empleo.

"No sé de dónde viene la sorpresa", ha manifestado Almeida, quien ha recordado que el proyecto se presentó "hace prácticamente un año" junto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

Según ha indicado el alcalde tras la reunión del equipo de Gobierno municipal con motivo del inicio del curso político, en aquella presentación ya se explicó "qué es lo que se pretendía hacer conjuntamente con el Real Madrid" en su ciudad deportiva, tras lo cual los servicios técnicos han trabajado para trasladar el proyecto a la correspondiente modificación del planeamiento.

El regidor ha respondido así a las críticas de Más Madrid y PSOE, que han calificado la actuación de "pelotazo" y "urbanismo a la carta", respectivamente, y han cuestionado su interés general después de una información publicada por 'El País' que señala que la modificación urbanística contempla nuevos usos que permitirían implantar oficinas, hoteles y comercios, así como equipamientos sanitarios y educativos privados, entre ellos un hospital y una universidad.

UNA PLANIFICACIÓN DE HACE MÁS DE 20 AÑOS

Al hilo, Almeida ha argumentado que la ordenación urbanística de la ciudad deportiva de Valdebebas se remonta a "más de dos décadas atrás" y ha considerado razonable adaptarla a la situación actual.

"Creo que todo el mundo puede entender que lo que se planteó y planificó hace más de dos décadas no tiene por qué corresponderse con la realidad que hay 20 años después", ha afirmado.

A su juicio, aunque en su momento se reservaran esos terrenos para una ciudad deportiva, dos décadas después "la realidad ha evolucionado completamente". "Lo que parece razonable es que en esos terrenos pueda haber un uso que sea productivo, no solo para el Real Madrid, sino también para la ciudad", ha sostenido el alcalde.

En este sentido, ha apelado a quienes se han mostrado críticos con la operación para preguntarles si "parece razonable" que aquello que se planificó urbanísticamente hace más de 20 años y ha quedado en desuso no pueda volver a planificarse.

"ESTO ES UNA CUESTIÓN DE LO QUE GANA LA CIUDAD"

Así, Almeida ha rechazado que la modificación deba analizarse únicamente desde el beneficio que pueda obtener el club blanco. "Esto no es una cuestión de lo que gana el Real Madrid, esto es una cuestión de lo que gana la ciudad", ha recalcado.

En concreto, el alcalde ha situado el primer beneficio en la obtención de suelo para dotaciones municipales y zonas verdes. "Donde no teníamos ningún tipo de terreno ni ningún tipo de suelo, podrá haber dotaciones del Ayuntamiento de Madrid y podrá haber zonas verdes que hasta este momento los vecinos no podían disfrutar", ha indicado.

Almeida ha asegurado que los vecinos de Valdebebas "lo van a agradecer" por las dotaciones, las zonas verdes y los espacios estanciales que, según ha defendido, podrán disfrutar cuando se desarrolle la actuación.

Como segundo beneficio, el regidor ha mencionado la implantación de usos que permitirán generar actividades económicas que no tenían cabida en el marco normativo anterior. "Van a traer talento a la ciudad de Madrid" y a "generar un valor añadido que en este momento no era posible", ha afirmado.

El alcalde ha insistido de este modo en que "esta no es una operación que beneficia al Real Madrid solo", sino que también beneficia a la ciudad y "particularmente a los vecinos de Valdebebas".

Para el conjunto de Madrid, ha sostenido que permitirá generar "actividad económica", "atracción de talento" y "creación de empleo", posibilidades que, según ha señalado, no permitía la normativa urbanística vigente.

MADRID INNOVATION DISTRICT

El pasado mes de julio, el Ayuntamiento de Madrid anunció la aprobación inicial de la modificación urbanística para permitir el desarrollo de Madrid Innovation District, un proyecto promovido por el Real Madrid en Valdebebas que el Consistorio presentó como un campus de innovación tecnológica con espacios para empresas, investigación, formación y servicios complementarios.

El Gobierno municipal defendió entonces que la actuación permitiría obtener gratuitamente más de 200.000 metros cuadrados de suelo público, de los que aproximadamente 166.000 se destinarían a zonas verdes y otros 35.000 a un equipamiento público vinculado a la innovación y la tecnología.

Asimismo, explicó que la propuesta mantiene los usos deportivos existentes e incrementa la edificabilidad en 172.550 metros cuadrados, hasta los 532.550. La modificación deberá completar su tramitación urbanística antes de alcanzar la aprobación definitiva.