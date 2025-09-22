Almeida no le daría el Nobel de la Paz "ni a Trump ni a Pedro Sánchez" por sus papeles con Gaza

Archivo - El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en el Centro de Control de los Túneles de Calle 30, ahora Centro Manuel Melis - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tiene claro que jamás le daría el Premio Nobel de la Paz "ni a Trump ni a Pedro Sánchez" por su papel en Gaza.

"En España ya le conocíamos y que en el ámbito internacional también se le conoce ya y, por tanto, que campañas interesadas pues me parece un poquito lo mismo que cuando se dice que Trump también tiene que ser premio Nobel de la Paz. Tengo la misma opinión, no le daría el premio Nobel de la Paz ni a Trump ni a Sánchez", ha contestado en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press.

En ese punto, Almeida ha acusado al Gobierno que dirige Pedro Sánchez de "lanzarse muy rápidamente al boicot a la Vuelta a España, al boicot a Eurovision y de repente", cuando se trata del Mundial de Fútbol, el portavoz de los socialistas en el Congreso, "Patxi López, sacó la patita y no han vuelto a hablar, a ver si los españoles se enfadan por la retirada del Mundial de Fútbol". Lo mismo ocurriría, ha destacado, con la Euroliga de baloncesto o la Eurocopa.

Ese 'paso atrás' obedece para Almeida a "un cálculo y a un rédito político" demuestra que a los socialistas "no les importa Gaza de verdad" porque "su único interés es continuar en el Palacio de la Moncloa a cualquier coste". "Es un comodín, se refugia en Gaza para no tener que dar explicaciones", ha insistido.