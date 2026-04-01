Almeida, que no ha podido llegar a Málaga en tren, reclama "menos hoolingans" en política "como Óscar Puente"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en la estación de tren María Zambrano, en Málaga - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no ha podido llegar a Málaga en tren para asistir a las procesiones que se celebran en la ciudad, lo que le ha llevado a reclamar que en política haya "menos hoolingans como el ministro de Transporte, Óscar Puente".

Desde la estación malagueña María Zambrano y acompañado por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el vicesecretario nacional del PP, Elías Bendodo, el regidor madrileño ha explicado a la prensa que por décimo año consecutivo está en la ciudad andaluza para salir en procesión con la Virgen de la Paloma.

Forma parte del hermanamiento entre Madrid y Málaga desde 1944. "Es la primera vez en estos diez años que no he venido en tren, este año he tenido que venir en avión. Es cierto que he podido llegar a Málaga y que ha sido más caro llegar que en los años anteriores, igual que es cierto que esta estación, a estas alturas de la Semana Santa, tendría miles y miles de pasajeros, entre ellos muchos madrileños que venían a disfrutar de la Semana Santa malagueña, de una ciudad tan maravillosa, de una provincia tan extraordinaria", ha descrito.

Sin embargo, este 2026 está marcado por las "dificultades" para llegar. "Negar que el AVE no llega a Málaga no genera consecuencias negativas, es tomarle el pelo a los malagueños y a los madrileños. Negar que hay perjuicios graves por que no llegue el AVE a Málaga en Semana Santa es tomarle el pelo", ha sostenido.

Almeida por eso ha reinvidicado la figura de Francisco de la Torre. "Hasta Madrid han llegado también los insultos y los exabruptos de Óscar Puente y en la política que tenemos los ciudadanos se merecen más Paco de la Torre y menos Oscar Puente, se merecen mejores servidores públicos capaces de solucionar problemas como Paco de la Torre y menos hooligans como Óscar Puente", ha sostenido.

"A Málaga merece la pena venir, aunque sea andando. Y por muchas dificultades que nos ponga Pedro Sánchez y Óscar Puente, los madrileños no dejaremos de venir a Málaga", se ha despedido Almeida.