Almeida no es "ni de Sánchez ni de Trump" y se alegra de que Abascal "por fin entienda que no hay que decirle sí a todo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - S1c Brittany Primavera/Us Army / Zuma Press / Euro

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado que no es "ni de Trump ni de Sánchez" y se alegra de que el presidente de Vox, Santiago Abascal, ·por fin entienda que tampoco hay que decirle que sí a todo" al presidente de Estados Unidos, con las relaciones con la italiana Giorgia Meloni como telón de fondo.

Después de que el norteamericano haya planteado la ruptura comercial con España por no ser "un socio fiable", Almeida ha contestado desde los cursos de verano del CEU que "la inmensa mayoría de la sociedad ni es de Trump ni es de Sánchez", unido a que a ambos presidentes "les gusta retroalimentarse".

Incluso ha afirmado que Sánchez y Trump tienen una forma de entender la política de una forma que está "más cercana" de lo que se pudiera pensar.