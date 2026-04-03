Almeida participa en la procesión de Jesús de Medinaceli en el Viernes Santo madrileño

El paso de Jesús de Medinaceli a su salida. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha participado este Viernes Santo en la procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Medinaceli, una de las más concurridas de la Semana Santa madrileña, junto a la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, y el concejal de Centro, Carlos Segura.

La procesión, con salida y llegada en la basílica de Jesús de Medinaceli, tiene su origen en el siglo XVIII, aunque la imagen llegó a Madrid en 1682. La talla anónima del siglo XVII está custodiada por la Archicofradía Primaria de la Real e Ilustre Esclavitud. Durante el recorrido de este año, el cantaor José el Berenjeno ha interpretado una saeta desde la calle de Alcalá.

Asimismo, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha asistido a la procesión del Santísimo Cristo de los Alabarderos, que ha partido del Palacio Real por la Puerta del Príncipe para finalizar en la Iglesia Catedral Castrense.

Esta congregación, fundada en 1632 y refundada en 2002, recibe el nombre de Cristo de los Alabarderos desde el siglo XVIII y cuenta con la escolta de los alabarderos del rey durante el cortejo. A su paso por la plaza de la Villa, Fernando Caballo ha interpretado una saeta desde el balcón de la Casa de la Villa.