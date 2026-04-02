Almeida participa en la procesión de Jesús el Pobre

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado del delegado de Políticas de Vivienda, Álvaro González; la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, y el concejal de Centro, Carlos Segura, ha participado este Jueves Santo en la procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno 'El Pobre' y María Santísima del Dulce Nombre en su Soledad, en una jornada en la que distintas cofradías han transitado por las calles del centro de la ciudad.

La procesión, con salida y llegada en la iglesia de San Pedro el Viejo, ha contado con la interpretación de una saeta a cargo de Ismael de la Rosa desde el balcón de la Casa de la Villa. La hermandad, cuyos orígenes se remontan a 1940, custodia una de las imágenes más antiguas de Madrid, atribuida a un autor anónimo del siglo XVIII y documentada en la parroquia desde 1756.

Por su parte, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha asistido a la procesión de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena, con salida y llegada en la colegiata de Nuestra Señora del Buen Consejo y San Isidro.

Fundada por cofrades sevillanos residentes en Madrid, esta hermandad mantiene una estrecha vinculación con la tradición andaluza y transcurre por algunas de las principales calles del centro. A lo largo de su recorrido, se han interpretado dos saetas: la primera, a cargo de Saray Muñoz, desde el Hotel Moderno, y la segunda, de Ismael de la Rosa, desde el balcón de la Real Casa de Correos.