Almeida pide que se vayan todos los "enchufados" y "colocados" de Adif tras la dimisión de su presidente

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante un Desayuno Madrid, en el Hotel Rosewood Villa Magna, a 28 de octubre de 2026, en Madrid (España). El encuentro ha sido organizado por Europa Press. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reclamado que se vayan todos los "enchufados" de Adif tras la dimisión de su presidente, Luis Pedro Marco de la Peña, al considerar que la entidad pública ha sufrido durante el Gobierno de Pedro Sánchez una "colonización" y una "politización" de sus directivos.

"Que el presidente de Adif haya sido cesado, haya sido dimitido, ahí yo creo que se tendrían que ir todos los que han sido colocados, no solo el presidente de Adif", ha afirmado durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno al ser preguntado por la salida del responsable de la entidad ferroviaria.

Almeida ha sostenido que Adif ha tenido "dos problemas graves" con Pedro Sánchez, a quien ha señalado como "responsable directo" de la situación de la entidad. El primero de ellos, según ha indicado, ha sido "la colonización y el enchufismo y, por tanto, la politización de los cuadros directivos de Adif".

"No hay nada más que ver los nombramientos que se han ido efectuando", ha añadido el alcalde, que, sin embargo, ha advertido de que el problema "verdaderamente grave" ha sido que Adif "no ha tenido capacidad presupuestaria para poder abordar la situación de mantenimiento adecuado de las infraestructuras ferroviarias".

"PEDRO SÁNCHEZ NOS HA MENTIDO DE MANERA GROSERA"

En este sentido, Almeida ha considerado "evidente" que, si el Gobierno de Sánchez hubiera aprobado Presupuestos Generales las infraestructuras ferroviarias españolas estarían en mejores condiciones de mantenimiento y conservación.

"Si hubiera habido presupuestos en el año 2024, en el año 2025, en el año 2026, si los pudiera haber para el año 2027, se pudiera haber acometido en mejor forma la situación de mantenimiento de nuestras infraestructuras ferroviarias", ha afirmado.

El regidor ha matizado que no puede asegurar que una mayor inversión hubiera evitado los accidentes, aunque sí cree que habría permitido mejorar su prevención. "No digo que se hubieran evitado los accidentes, pero que hubiéramos estado en mejor situación para poder prevenir esos accidentes, sí creo que no nos cabe ninguna duda absolutamente a ninguno", ha manifestado.

Almeida ha apelado además a la reciente comparecencia en el Congreso del exministro de Transportes Óscar Puente. "Lo dice el exministro de Transportes, Óscar Puente, que lo dejó muy claro el otro día en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, donde imputó el deficiente estado de mantenimiento y conservación a que eran los presupuestos de 2023 y que él no tiene más dinero que pueda ejecutar", ha señalado.

A su juicio, ha sido el propio Puente quien, con sus explicaciones antes de abandonar el Ministerio, ha dejado en evidencia al presidente del Gobierno. "Ha sido el propio Óscar Puente el que ha desnudado a Pedro Sánchez, ha sido el propio Óscar Puente en su despedida el que ha dejado claro que Pedro Sánchez nos ha mentido de manera grosera a todos los españoles", ha concluido.