Almeida plantea un acto oficial en el Ayuntamiento para homenajear a la "referente de la libertad" María Corina Machado

12 March 2026, Chile, Santiago: Venezuelan Nobel Peace Prize winner Maria Corina Machado greets people during her visit to Santiago. Photo: Cristobal Basaure Araya/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa - Cristobal Basaure Araya/SOPA Ima / DPA

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha adelantado que se pondrán en contacto con el equipo de la líder opositora venezolana María Corina Machado para organizar la próxima semana una acto oficial de recepción en el Ayuntamiento con el que homenajear a esta "referente de la libertad" porque se lo "merece".

Antes de presentar el libro 'Goya a la luz del norte', el alcalde ha destacado la "gran alegría" que supone que venga a Madrid la "premio Nobel de la Paz pero, sobre todo, un referente de la libertad, de los derechos humanos y de la democracia, una mujer admirable, extraordinaria, que ha hecho frente a la dictadura venezolana poniendo en peligro su vida y su integridad física y que, sin embargo, nunca ha agachado la cabeza, frente a la cobardía de aquellos que pretenden acabar con ella y con lo que representa".

Martínez-Almeida ha adelantado que analizarán con el equipo de la opositora venezolana "la posibilidad de hacerle una recepción en el Ayuntamiento de Madrid que merece". La idea es convocarlo en el Consistorio, "en representación de todos los madrileños", desde donde brindarle "un homenaje, un reconocimiento a todos sus logros, a todo lo que ha conseguido".

"Por eso nosotros confiamos no solo en poder tener un encuentro con María Corina Machado sino en que haya un acto oficial de recepción en el Ayuntamiento de Madrid", ha trasladado a la prensa.