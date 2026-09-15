Almeida reclama devolver a Marruecos a todos los migrantes, incluidos los menores: "Si ha habido invasión, se van todos"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, preside la reunión del equipo de Gobierno municipal, con motivo del inicio del curso político, en el Pabellón de los Jardines de Cecilio Rodríguez, a 1 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este martes que todos los migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio, incluidos los menores, deben ser retornados a Marruecos porque, a su juicio, lo ocurrido fue una "invasión" y no una crisis migratoria.

"Para mí, todos deben volver a Marruecos", ha afirmado Almeida en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, al ser preguntado por si la Comunidad de Madrid debería acoger a los menores que continúan en la ciudad autónoma.

El alcalde ha recordado que Madrid ya ha acogido anteriormente a menores migrantes, aunque ha remarcado que se hizo en "un escenario completamente distinto" al actual. En este sentido, ha advertido de que el mensaje que se traslade no puede ser que, después de una entrada que ha calificado de "invasión", algunas de esas personas permanezcan en territorio español.

"El mensaje no puede ser 'Ha habido aquí una invasión, se van a quedar algunos'. Si ha habido una invasión, se van todos", ha sentenciado.

PLANTEA MODIFICAR LA LEY PARA AGILIZAR LOS RETORNOS

Preguntado sobre la necesidad de modificar la legislación para poder llevar a cabo esos retornos, Almeida ha instado al Ejecutivo a buscar soluciones jurídicas y ha planteado la aprobación de un real decreto ley que permita agilizar determinados aspectos de las devoluciones, con su posterior convalidación en el Congreso.

"El Gobierno que más ha recurrido a los reales decretos leyes en la historia de la democracia, que no ha tenido ningún problema en hacerlo y que ha dicho que gobierna con o sin el Parlamento, no se me va a poner ahora puritano en ese sentido", ha ironizado.

Almeida ha reconocido que existen cuestiones reservadas a ley orgánica que no pueden regularse mediante un real decreto ley, pero se ha mostrado convencido de que el ordenamiento jurídico permite encontrar soluciones para acelerar los procedimientos.

"A lo mejor hay determinadas cuestiones que no son propias del real decreto ley, pero creo que en la ley se encuentran soluciones en todo momento y sí puede haber un real decreto ley que permita agilizar esa devolución", ha añadido.

VE INNECESARIO DECLARAR EL ESTADO DE EXCEPCIÓN

Durante la entrevista, y preguntado por el mecanismo de estado de excepción para agilizar la devolución de los migrantes, Almeida ha rechazado esta posibilidad al considerar que los instrumentos disponibles son suficientes y que, pese a ser un "instrumento excepcional", el de excepción concedería "poderes exorbitantes" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Con la capacidad que hay en estos momentos en el Estado de derecho se puede abordar perfectamente y con diligencia la expulsión o el retorno inmediato de todos los inmigrantes", ha defendido.

A su juicio, el problema no se encuentra así en la falta de instrumentos legales, sino en la voluntad del Ejecutivo de actuar. "No es tanto una cuestión del estado en el que nos debamos encontrar, de excepción o de funcionamiento normal del Estado de derecho, como de la voluntad del Gobierno de proceder de manera inmediata y con agilidad al retorno de los inmigrantes", ha afirmado.

ACUSA A SÁNCHEZ DE "CRONIFICAR" LA SITUACIÓN

El alcalde madrileño también ha respondido a las declaraciones realizadas este lunes por Sánchez en 'La Sexta', donde el presidente del Gobierno acusó a PP y Vox de utilizar la crisis de Ceuta para desgastar al Ejecutivo y sostuvo que la situación podría quedar estabilizada antes de que finalice 2026.

Almeida ha acusado a Sánchez de ser quien está "cronificando" la crisis al dar a los ceutíes un horizonte de otros tres meses para recuperar la normalidad.

"Cronificar la situación es decirles que hasta dentro de tres meses los ceutíes no van a recuperar una normalidad que se les ha robado desde los días 30 y 31 de julio", ha replicado, antes de advertir de que, "conociendo a Pedro Sánchez", la solución llegará tras este plazo.

También ha reprochado al Ejecutivo que pretenda trasladar su responsabilidad a la oposición y ha defendido la actuación del PP ante lo que considera una "invasión" y "el ataque más grave a la integridad territorial de España". "No pretenderá que el PP, el primer partido de España, se quede de brazos cruzados y que, ante su inacción, simplemente nos limitemos a aplaudir", ha añadido.

Almeida ha hecho alusión además a la entrevista concedida este lunes por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en 'Antena 3'. En ella afirmó que la entrada de migrantes "se podría haber evitado" si se hubieran desplegado todas las capacidades del Estado en materia de prevención. También acusó al Gobierno de falta de voluntad para tramitar los expedientes de las personas que continúan en Ceuta a la espera de recibir protección o de ser devueltas.

"Quien cronifica es quien no pone los medios en Ceuta para que esta situación pueda estar resuelta, no antes de final de año, sino mañana mismo", ha recalcado Almeida.

PEREJIL COMO EJEMPLO DE "FIRMEZA"

En cuanto a las relaciones con Marruecos, Almeida ha defendido que la cordialidad debe fundamentarse en el respeto mutuo y que, cuando este no existe, España debe responder con "firmeza".

Como ejemplo, ha recordado la crisis del islote de Perejil durante el Gobierno de José María Aznar. "Hubo muchas risas con lo de Perejil, que qué sobreactuación, que cómo era posible que el Gobierno hubiera actuado de esa manera. No pasó nada: se mandó un mensaje de firmeza a Marruecos", ha señalado.

Almeida ha subrayado que el PP no ignora la necesidad de mantener relaciones de buena vecindad ni la complejidad de los vínculos con Rabat, pero ha advertido de que estos no pueden construirse "desde la subordinación".

"Las relaciones con Marruecos deben plantearse desde la cordialidad, la firmeza y el ejercicio de la autoridad cuando el interés nacional de España se ve gravemente afectado", ha defendido.