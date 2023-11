Almeida reclama a Sánchez "no levantar muros" entre españoles: "No tiene los votos para hacer lo que está haciendo"

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha subrayado este sábado que Pedro Sánchez ha encendido "las alarmas y las alertas de la democracia" con sus pactos de investidura con partidos nacionalistas e independentistas y le ha exhortado a "no levantar muros" entre los españoles.

El regidor capitalino ha realizado estas declaraciones en la madrileña Plaza de Cibeles, donde asiste a la concentración contra la amnistía para los encausados en el proceso independentista catalán convocada por más de un centenar de entidades cívicas.

Una protesta a la que ha acudido "para compartir con la sociedad civil las ansias por volver a la convivencia, por volver a la igualdad, por volver al Estado de Derecho y por denunciar cualquier tipo de fraude, cualquier tipo de mentira, cualquier tipo de humillación en la que, lamentablemente, se está enfocando esta legislatura".

"Las alarmas y las alertas de la democracia están encendidas", ha advertido Martínez-Almeida, quien ha recordado al Ejecutivo del PSOE que "una cosa es tener el poder y otra cosa es tener la razón". Los socialistas, ha subrayado, pese a haber conseguido los diputados suficientes para su investidura, "saben que no tienen los votos para hacer lo que están haciendo".

En esta línea, ha reclamado que no levanten "muros, no jueguen con la convivencia y no tensionen la sociedad" para exigir volver otra vez "al sentido común, a la Constitución, a la división de poderes y al respeto a la independencia judicial".

"No levanten muros, no intenten aislar, no solo a los políticos que estamos en contra de este gobierno humillado, sino a los más de 11 millones de votantes que hemos dicho que no a este tipo de gobierno y también a miles y miles y yo diría que millones de socialistas que no han votado a este gobierno, que no han votado a la amnistía, que no han votado a la ruptura de la independencia", ha reclamado.