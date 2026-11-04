Almeida recomienda autocrítica a Trump por su "derrota dura" porque "en política hay que aceptar lo que dicen electores"

02 November 2026, US, Washington: US President Donald Trump speaks at the Lincoln Memorial Reflecting Pool in Washington. Photo: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dpa - Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA
MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recetado "autocrítica" al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras su "derrota dura" en las midterms porque "en política hay que aceptar lo que dicen los electores".
Almeida ha expresado desde la sede de EMT Madrid que, "al margen de los alineamientos que uno pueda tener" y de las alusiones que se han podido hacer "al Partido Popular y al Partido Popular de la Comunidad de Madrid" en relación a Trump porque "cada uno puede posicionarse como quiera posicionarse", que "cuando uno tiene una derrota electoral como la que ha recibido lo que tiene que hacer es preguntarse por qué ha recibido esa respuesta por parte de los electores".
Y eso supone "asumir que los electores han castigado una serie de políticas" porque "en política lo que hay que aceptar es lo que dicen los electores, hay que aceptar las derrotas y hay que analizar las consecuencias y la situación en la que se ha producido".
"Yo creo que Donald Trump debe hacer, en mi opinión, algo de autocrítica porque no ha sido una derrota más dentro de lo que son las midterms sino que ha sido una derrota dura desde el punto de vista electoral en feudos tradicionalmente republicanos", ha diagnosticado.