Almeida reivindica ante Sánchez su política de vivienda con 5.000 dadas desde que llegó a la Alcaldía

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante un acto de precampaña del Partido Popular (PP), en Ifema, a 10 de octubre de 2026 - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reivindicado ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sus políticas de vivienda y ha cifrado en 5.000 las dadas desde que llegara a la Alcaldía en 2019, un año después que Sánchez a Moncloa.

Lo ha hecho en un vídeo en redes sociales en el que ha contestado a las declaraciones de Pedro Sánchez en las que aseguraba que del PP no pueden "esperar nada" porque "su único proyecto de vivienda es la ley de la selva'".

"La semana pasada dimos la vivienda número 5.000 desde que llegamos al Gobierno aquí en el Ayuntamiento en régimen de alquiler asequible. Para que os hagáis una idea, mientras la izquierda hizo 17 viviendas en 4 años, nosotros hemos dado 17 viviendas cada 10 días desde que hemos estado en el Gobierno", ha sacado pecho el regidor de la capital.

Asimismo, ha reprochado tanto a PSOE como a Más Madrid su voto en contra este jueves en el Pleno extraordinario a dos planes especiales presentador por el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad que permitirán levantarse hasta 2028 un total de 18.400 nuevas viviendas protegidas.

"¿Os acordáis cuántas veces Pedro Sánchez ha prometido viviendas? (...) ¿Sabéis cuántas ha hecho? Ninguna", ha cargado Martínez-Almeida, quien ha destacado que Madrid son "líderes" en inversión en vivienda pública, contrastando los 811 millones de euros de Madrid estos últimos tres años con los 256 millones de Barcelona, capitaneada por el socialista Jaume Collboni.