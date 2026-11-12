Almeida respalda el "gran trabajo" de Policía para frenar la "violencia" y dice que Marlaska "al menos no molestó"

Cargas policiales tras la manifestación por la huelga general del 11N en el centro de la ciudad, a 11 de noviembre de 2026, en Madrid (España). La tensión ha vuelto a apoderarse de Gran Vía tras la manifestación por la vivienda en esta jornada de huelga g - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, ha mostrado su respaldo al "gran trabajo" de la Policía Nacional para frenar la "violencia" --con las cargas policiales registradas tanto en la mañana como en la noche de ayer en el marco de la huelga general--, para afirmar irónicamente que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ayer "al menos no molestó" a los agentes.

Tras la toma de posesión del comisario general de Policía Municipal Javier Fernández Ruiz como nuevo jefe superior del Cuerpo en el Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias (Cifse), Almeida ha subrayado que su compromiso será "siempre respaldar a la Policía Municipal" dado que "sorprendentemente desde el Gobierno de España se pone en cuestión la actuación ayer de la Policía Nacional, que hizo un gran trabajo al garantizar que los alborotadores y todos aquellos que lo que querían era reventar las calles con la huelga general no lo pudieran conseguir o, al menos, paliar las situaciones que desgraciadamente se vieron en Barcelona especialmente, pero también en Madrid".

"Los responsables públicos lo que tenemos que hacer no es señalar ni atacar a la Policía Nacional sino respaldar el extraordinario trabajo que ayer hizo", ha enfatizado. Ante eso ha pasado a poner el foco en ministros "no ya de Sumar o de Frente Amplio, como se llamen, sino a Félix Bolaños cuando dice que a él no le gustó lo que vio".

El alcalde se ha preguntado "qué es lo que no le gustó exactamente", si "la Policía Nacional o aquellos que pretendieron reventar las calles, que generaron incendios en las calles, aquellos que pretendieron atracar comercios, cortar las vías de acceso para que los trabajadores no pudieran llegar".

¿BOLAÑOS "DE PARTE DE TODOS LOS QUE EJERCIERON VIOLENCIA"?

"¿De verdad se está poniendo de parte Félix Bolaños de todos aquellos que ayer ejercieron la violencia en las calles de Madrid, de Barcelona y de otras ciudades, frente a aquellos que nos protegieron, como es la Policía Nacional?", ha cuestionado.

Porque de eso se deduciría que "el mensaje que se le quiere dar desde el Gobierno es que tiene premio el que revienta las calles y el que ejerce la violencia frente a la Policía Nacional".

Desde Madrid lo tienen "muy claro, la Policía Municipal tiene el total y absoluto respaldo" del Gobierno municipal. "Siempre estaremos con la Policía Municipal y, desde luego, el Gobierno de España debería estar siempre con la Policía Nacional", se ha dirigido a la izquierda.

MARLASKA

Incluso ha declarado que ayer Marlaska tuvo "uno de esos raros días de los años en los que ha sido ministro del Interior en los que hizo las cosas correctamente o, mejor dicho, dejó que la Policía Nacional hiciera y tomara las decisiones adecuadas en cada momento, sin interferir sobre las decisiones operativas y de mando".

"Ayer Fernando Grande-Marlaska al menos no molestó a la Policía Nacional y lo que tiene que hacer es trasladar un mensaje contundente de apoyo y respaldo a la Policía Nacional", ha sostenido. El alcalde ha considerado que la izquierda no puede pretender "pedir la dimisión de Marlaska por lo que hizo la Policía Nacional y él simplemente hacer mutis por el foro, silencio y no decir abiertamente a su compañero Félix Bolaños y a sus 'compañeros' del Frente Amplio/Sumar, que ayer la Policía Nacional hizo su trabajo y extraordinariamente bien".

El regidor tiene claro que la Policía Nacional ayer "hizo lo que tenía que hacer y frente a los violentos ni un paso atrás". "Que quede claro, a los violentos ni un paso atrás. Nos van a tener siempre enfrente. Vamos a estar ahí, desde el Ayuntamiento de Madrid con la Policía municipal y espero que desde el Ministerio del Interior con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", se ha comprometodo.

LA RELACIÓN CON LA DELEGADA ES "MUY DISTINTA"

Es por eso que Almeida considera que "si hay un día en el que Fernando Grande-Marlaska no tiene que dimitir fue precisamente ayer". En el acto ha estado presente la delegada del Gobierno, Pilar Trinidad, con quien "la relación es muy distinta" de la que manteníamos con el anterior responsable, Francisco Martín, con independendencia de que "las relaciones institucionales entre los servicios públicos del Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno siempre han sido óptimas".

"Pero es obvio que había un delegado del Gobierno que entendió la Delegación como una plataforma política, como una atalaya desde la que insultar a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid y ahora se ha producido un cambio. Con ella hemos podido hablar, coordinamos el dispositivo para el levantamiento de la acampada de Sol y creemos que ayer la Policía Nacional en Madrid hizo un gran trabajo", ha subrayado.

Almeida ha resumido que "el problema no es con la Delegación del Gobierno, el problema era con una persona. Esa persona se ha ido y ese problema se ha eliminado".