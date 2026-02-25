Almeida respeta que vecinos de Montecarmelo recurra a Europa pero recuerda que el cantón será solo "vestuarios"

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante un pleno en el Ayuntamiento de Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha mostrado su "respeto total y absoluto a los vecinos" de Montecarmelo que llevan este miércoles ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo una petición para solicitar la apertura de una investigación sobre el cantón proyectado por el Ayuntamiento, del que el regidor ha recordado que serán solo "vestuarios".

"Respeto total y absoluto al ejercicio de acciones que caben en nuestro Estado de Derecho. Nos parece perfectamente admisible y no tenemos nada más que añadir, más allá de que va a haber vestuarios, un lugar que va a dignificar las condiciones de los trabajadores", ha contestado a la prensa desde las obras de Parque Castellana.

Almeida ha insistido en que "ni va a ser una planta de tratamiento de residuos, ni va a ser un trasiego de camiones de la basura, ni va a ser un trasiego de vehículos constante".

"Lo que va a ser es que los trabajadores van a poder ver dignificadas sus condiciones, van a estar más cerca del lugar donde tienen que hacer su trabajo y van a estar en condiciones de prestar un mejor servicio a todos los vecinos de Montecarmelo", ha afirmado.

Está convencido de que únicamente podrán "desmentir la leyenda urbana que se ha creado en torno a este lugar cuando los vecinos puedan comprobar que hay algunos que les han engañado".