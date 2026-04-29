Almeida reta a Maestre a comprometerse a que ninguna persona en su lista electoral para 2027 tenga más de una vivienda

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante una sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha retado a la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, a comprometerse ante los inquilinos de la ciudad a que ninguna persona que vaya en su lista electoral para los comicios de 2027 posea más de una vivienda.

"¿Se compromete usted con los inquilinos a acabar con la especulación desde su grupo municipal no teniendo más de una vivienda? ¿Se compromete usted a decir que, en el caso, de que se tenga más de una vivienda, todas esas viviendas se destinarán al alquiler social en Madrid? Porque los inquilinos quieren saber cuál es su compromiso con ellos", ha expuesto Almeida durante su intervención en el Pleno de Cibeles.

Así ha respondido el regidor a la líder de la oposición durante el Pleno de Cibeles, en el que Maestre ha cargado contra Almeida por convertir la vivienda en Madrid en un "oasis para la especulación y un desierto para las familias".

"Usted ha convertido Madrid en un oasis para la especulación y en un desierto para las familias, con una política urbanística que es la del pelotazo (...). Una política que es un fracaso para la mayoría y un éxito para la minoría, porque gracias a usted en siete años han duplicado los precios de los alquileres en Madrid", ha afirmado.

Cree que Mestre que Almeida practica un patriotismo de "cáscara vacía", con el que "entre un inversor en Luxemburgo y las familias madrileñas, siempre va con el inversor en Luxemburgo".

En este sentido, ha afeado el 'no' de PP y Vox en la votación de este martes sobre la prórroga de alquileres en el Congreso de los Diputados, con el que "las tres derechas juntitas" han votado "en contra de los intereses de los tres millones y medio de inquilinos que en Madrid lo que esperan es seguridad jurídica".

"Defender España es defender a los españoles. Y defender Madrid no es ponerse el pin de concejal el día de San Isidro, es proteger a la gente corriente. Es parar los abusos y la especulación y es volver a leer la Constitución española que dice todo español tiene derecho a una vivienda digna", ha concluido Maestre.