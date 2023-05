Almeida saca pecho por 600 millones de rebajas impositivas y Maestre le acusa de apropiarse de obras anteriores

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid y candidato del PP a la reelección, José Luis Martínez-Almeida, ha sacado pecho en el debate electoral en Telemadrid por "los 600 millones de euros de rebaja" impositiva frente "a los 360 millones de subidas con la izquierda", mientras que la candidata de Más Madrid, Rita Maestre, le ha acusado de apropiarse de grandes obras iniciadas en el mandato anterior, como el Mahou-Calderón, Plaza España o Nudo Norte.

Maestre ha arrancado presentando su modelo económico contra la desigualdad, con la puesta en marcha de tres nuevos polos económicos verdes y con un apoyo al comercio local. "Quiero que los barrios funcionen porque que la Milla de Oro lo haga no es un reto, lo difícil es que los restaurantes y tiendas de Usera funcionen", ha defendido.

La edil ha rechazado un "Ayuntamiento vago" y reclama "uno emprendedor, que cree empleo, que se preocupe por la vivienda y que lleve la riqueza a toda la ciudad". Ante la "caricatura" del PP, Maestre se ha mostrado "orgullosa" del trabajo hecho en el mandato anterior reduciendo en mil millones la deuda duplicando la inversión con una "gestión correcta" de los recursos.

Almeida ha defendido un modelo fiscal consolidado que ha hecho que Madrid "haya sido la primera ciudad en recuperar el PIB prepandemia", un dato que ha sido reivindicado también por la vicealcaldesa y candidata de CS, Begoña Villacís, que ha recordado que Economía ha estado en manos 'naranjas'.

"Somos un ejemplo de gestión rigurosa y seria. Hemos reducido la deuda en más de mil millones, un 33 por ciento, y hemos ejecutado 2.000 millones en inversiones, la cifra más alta desde el soterramiento de la M-30 de Alberto Ruiz-Gallardón", ha alegado señalando que este modelo permite generar capacidad de atracción, antes de acusar a la izquierda de pretender "subir los impuestos a todos".

Desde Podemos, Roberto Sotomayor, tras quitarse una mascarilla y recordar el caso de las comisiones millonarias, ha lanzado a Almeida que seis millones de euros de dinero de los madrileños ha ido "a 'cayetanos' para sus Ferraris" mientras que los barrios siguen sufriendo una gran desigualdad.

El candidato 'morado' ha abogado por una fiscalidad "progresiva y justa, donde más aporten los que más tienen". "A los trabajadores y trabajadoras no nos perdonan los impuestos pero ustedes (a la derecha) lo hacen con las grandes fortunas", ha manifestado.

"MATEMÁTICAS PARA PROGRES"

El candidato de Vox, Javier Ortega Smith, ha hecho un repaso por "las matemáticas para los progres", para pasar a defender que la bajada impositiva "genera más actividad económica y social, además de más recaudación a la larga" porque "donde mejor está el dinero es en los bolsillos de los madrileños".

El edil ha reprochado a Almeida que no bajara los impuestos, a pesar de lo comprometido con Vox, lo que ha sido contestado por el candidato del PP afeándole "que haya votado con Rita Maestre en contra de la bajada impositiva porque no aprobaron el presupuesto de 2023". "No pudimos aprobar el presupuesto porque fue pactado con los cuatro tránsfugas ilegales de Más Madrid", ha replicado Ortega Smith.

La socialista Reyes Maroto ha arremetido contra el modelo financiero del PP porque "no mira a futuro y sin jóvenes no hay futuro". El PSOE aboga por "un modelo basado en la industrialización que crea valor y redistribuyendo riqueza entre todos los madrileños para que no dependa de tu código postal".

MAROTO Y EL "IBI DE LOS ALIMENTOS"

Maroto se ha comprometido a bajar el IBI de los locales comerciales y recuperar el IBI social a las familias que lo necesiten. Esto ha sido replicado por Villacís porque los establecimientos centenarios son 169 mientras que CS quiere bajar el IBI a 179.000 comercios.

La mira la ha puesto en el Gobierno central porque es gracias a él que Madrid sea hoy la locomotora del país. "Lo es gracias a la apuesta del Gobierno de España para atraer fondos europeos", ha subrayado, tras aseverar que el Ejecutivo central "ha bajado impuestos".

Esto ha derivado en un desliz de la exministra de Industria, Turismo y Comercio cuando se ha referido al "IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) de los alimentos". Villacís, en este punto, ha espetado a Maroto que "debería haber peleado más por Madrid como ministra, como por ejemplo en Cercanías".