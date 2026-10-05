Almeida siente "alivio" ante elecciones que son una "oportunidad" y en las que se dirimirá "o vivienda o Sánchez"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, participa en un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Hotel Palace, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha trasladado a la prensa que siente "alivio" ante la convocatoria electoral del 29 de noviembre porque se podrá "poner fin al sanchismo" siendo una "oportunidad" para la ciudad y en las que se dirimirá entre "vivienda o (Pedro) Sánchez".

"Cuando entregamos 5.000 viviendas --el pasado viernes entregó la llave 5.000 de pisos públicos desde que es alcalde-- y Sánchez cero, los madrileños saben quién ha entregado esas 5.000 viviendas y quién no ha hecho una sola en la ciudad de Madrid y, por tanto, yo creo que para Madrid las elecciones del 29 son una oportunidad", ha sostenido desde el recién renombrado parque Benedicto XVI, en San Blas-Canillejas.

Tiene claro Almeida que "no se necesita a Pedro Sánchez". "Necesitamos un gobierno que le eche una mano a Madrid y no que nos eche una mano al cuello, como hace Sánchez", ha lanzado. El primer edil ha llamado a centrarse "en poner fin a la época que se ha vivido", para insistir en que "vivienda y sanchismo son incompatibles, como lo ha demostrado en estos últimos años" el todavía presidente del Gobierno.

"¿VAMOS A PERMITIR QUE VUELVA SU BANDA?"

Almeida se ha preguntado si van a "permitir que vuelva Sánchez y su banda, que vuelva Sánchez y su tropa, que vuelvan los Koldos, los Ábalos, los Cerdanes, los Zapatero, a saquear España, como han saqueado en los últimos ocho años, para que vuelvan a invadir como han hecho con Ceuta".

"Pretende que nos olvidemos de eso, pretende que nos olvidemos que fue un país que se quedó completamente a oscuras y que el Gobierno, año y medio después, no nos ha dado ni una sola razón de por qué nos quedamos a oscuras. ¿Pretende que nos olvidemos de Adamuz? ¿Pretende que nos olvidemos de cómo salió por patas de Paiporta?",ha rechazado.

ECHAR MANO DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE ES DE "FARSANTES"

En cuanto a la posibilidad de que prosperen los dos reales decretos tumbados en el Congreso pero con un mecanismo diferente, vía Diputación Permanente, cree que es una maniobra propia de "un farsante".

"Él convoca estas elecciones porque dice que es inaceptable lo que pasa el viernes en el Congreso de los Diputados y qué hay que darle la palabra al pueblo pero le estaría quitando la palabra al pueblo dándosela a la Diputación Permanente, donde él tiene una mayoría que no es la del Pleno del Congreso de los Diputados", ha argumentado.

Este paso sería además "escandaloso" desde el punto de vista constitucional, para preguntarse qué pasaría si los partidos que no votaron a favor de los reales decretos el viernes ganaran el 29-N, que vaticina que "es probable que pase", qué le diría a la ciudadana que habla en las urnas. "Pero él no quiere que los ciudadanos hablen" porque eso, para Sánchez, "es una incomodidad, una molestia necesaria para ver si puede seguir conservando su vivienda" en Moncloa.

"Si quiere darle la voz al pueblo en el tema de vivienda y de lo que pasó el viernes en el Congreso de los Diputados lo tienen muy fácil: dentro de 52 días el pueblo va a hablar pero no, él no quiere darle la voz al pueblo", ha criticado.

LA "MANÍA" A MADRID

En todo caso, Almeida ha augurado que el PP "va a ganar, y por una amplia ventaja, las elecciones el 29 de noviembre en la Comunidad de Madrid", aunque ha instado a no conformarse con eso. "Tenemos que ir hasta el último voto posible y está dentro de nuestra responsabilidad, de nuestra capacidad de trabajo", ha animado, consciente de que "no va a sobrar un solo voto".

El regidor ha subrayado que Sánchez tiene "manía" a Madrid porque el PP lidera el modelo contrapuesto al suyo. Por eso el mensaje que ha lanzado a la ciudadanía es que Madrid tiene que dar un rotundo "se acabó" a Sánchez.