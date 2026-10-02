Almeida sostiene que si Sánchez convoca elecciones no es "para arreglar el problema de la vivienda sino sus problemas"

Almeida informa sobre el acuerdo alcanzado sobre la vivienda en la que residía Maricarmen - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha sostenido que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocara elecciones no sería "para arreglar el problema de la vivienda" sino "para arreglar sus problemas", concretamente "su vivienda en el Palacio de la Moncloa".

Desde una entrega de pisos, con la llave número 5.000 desde que es alcalde, el primer edil ha reaccionado a la posibilidad de que Sánchez esté sopesando adelantar las elecciones generales de manera inmediata si finalmente decaen los dos reales decretos sobre vivienda, según han trasladado fuentes del Consejo de Ministros a Europa Press.

Almeida se ha preguntado por qué Sánchez "no ha arreglado el problema de la vivienda en ocho años", para cuestionar "que lo vaya a arreglar ahora". De ahí que sostenga que una convocatoria de elecciones sólo serviría "para arreglar sus problemas".

"NO HA CAMBIADO JUNTS"

El siguiente foco lo ha puesto en Junts, para preguntarse si nadie se dio cuenta en julio de 2023, en las anteriores generales, que no había una mayoría progresista en España. "Sánchez le tendrá que explicar a los españoles por qué en 2023 dijo 'hay una mayoría progresista' y hoy, sin embargo, demonizan a Junts, que es el mismo partido en 2019 que en 2023 y en 2026".

"No ha cambiado Junts", ha reiterado el alcalde, para insistir en que lo que hizo Sánchez en su momento fue justificar el haberle dado "las llaves de la gobernabilidad a un tipo que vive en Waterloo", Carles Puigdemont.

En cuanto a la posibilidad de que el círculo más próximo a Sánchez le esté instando a convocar elecciones, el alcalde ha ironizado si esa cercanía está representada por "la banda del Peugeut" de Koldo García y Santos Cerdán o también de su hermano y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero", para también cargar contra la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de la que cree que "estaba de gira buscando casa por Ginebra".

DUDA DE QUE DÍAZ TENGA PROBLEMA EN ENCONTRAR PISO CON "300.000 PAVOS"

"Esa sí que no va a tener problema para encontrar vivienda en Ginebra con 300.000 pavos que se va a meter al año en el bolsillo" desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT). "Si les consulta a ellos pues posiblemente le digan que no convoque por la situación que tienen desde el punto de vista judicial y que desde la presidencia del Gobierno les permite aguantar", ha declarado.

La convocatoria de elecciones "es una decisión de Pedro Sánchez, pero si cree que los españoles se van a tragar que esto va por el tema de la vivienda y no por el tema de su vivienda en el Palacio de la Moncloa es que está profundamente confundido".