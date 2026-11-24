Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, interviene durante el Debate del Estado de la Ciudad, en el Palacio de Cibeles, a 30 de junio de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha ironizado este martes con el lema electoral 'Un voto como una casa' del Frente Amplio, al que ha rebautizado como "frentito estrecho", y le ha sugerido cambiarlo por 'Un voto como 17 casas', las que, según ha asegurado, entrega su Gobierno cada diez días a los madrileños frente a las construidas por la izquierda en cuatro años de mandato.

"Permítame un consejo de cara a lo que queda de campaña electoral para el frentito estrecho que ustedes representan. Ustedes dicen 'Un voto como una casa'. Son modestos. Tenían que haber dicho 'Un voto como 17 casas', que son el número de casas que hicieron en cuatro años de gobierno en esta ciudad", ha lanzado a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, durante el Pleno de Cibeles.

Ha sido a una pregunta de Maestre en la que ha acusado al alcalde de haber elegido durante sus ocho años al frente del Consistorio "el lado de los especuladores y de los fondos buitre", "por ideología, por interés" o por ambas cuestiones.

La líder de la oposición ha preguntado al regidor si él, algún miembro de su equipo o de su familia tiene algún negocio en los alojamientos turísticos de la capital, dado el poco "interés" del Gobierno municipal para cerrar pisos turísticos ilegales. "Señora Maestre, por dejarlo claro, ni tengo pisos turísticos ni tengo saunas. Ni de lo uno ni de lo otro", ha replicado Almeida.

La portavoz de Más Madrid ha defendido las medidas impulsadas desde el Gobierno de España para proteger a los inquilinos frente a las políticas del PP y ha acusado al alcalde de trabajar para "las empresas que acumulan centenares de pisos en Madrid".

"No sé cómo se imagina que vive la gente normal en barrios normales, en casas normales. Ya le digo que en 250 metros caben una, dos, tres o hasta cinco familias en cualquier barrio de esta ciudad de Madrid", ha reprochado.

En este sentido, ha censurado las rebajas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) acometidas por el Ejecutivo municipal al asegurar que, mientras un vecino de Villaverde se ha ahorrado 30 euros en el último año, una empresa que acumula una veintena de viviendas en Madrid se ahorra 16.000 euros anuales.

"Pobres fondos buitre, menos mal que tienen aquí al brazo armado del Partido Popular para trabajar para ellos", ha ironizado Maestre.