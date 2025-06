Almeida tiende la mano a los grupos municipales para revisar el protocolo de arbolado y el cierre de parques

Recuerda que el 60% de las ramas caídas en parques de Madrid han sido en El Retiro

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha tendido este domingo la mano a los diferentes grupos municipales para revisar y llegar a acuerdos sobre el protocolo de arbolado y el cierre de parques en una mesa técnica, al asegurar que hay una "cierta incomprensión" por parte de los vecinos pero recalcar la importancia de garantizar la seguridad ante las altas temperaturas.

"Nosotros lo planteamos y lo llevamos el otro día a la Mesa del Árbol con todos los grupos municipales. Los grupos municipales no hicieron ninguna propuesta en este sentido ni nos trasladaron ninguna inquietud respecto de los protocolos, más allá de que si nosotros no hacemos nada. Este protocolo se aprobó por un Gobierno de Más Madrid con el apoyo del PSOE, serán estos los que tengan ahora que pronunciarse", ha señalado el regidor tras participar este domingo en la clausura de una liga de debate juvenil.

Así, ha afirmado que no es que él no quiera asumir la responsabilidad sino que ha defendido que no quiere "polémicas" cuando está en juego la vida y la integridad física de los madrileños, al apuntar a que este protocolo se revisó cuando murieron dos personas a causa de caídas de árboles.

Martínez-Almeida ha recordado que el 60% de las ramas que se caen en parques de Madrid en los últimos años lo hacen en el parque de El Retiro, que está especialmente afectado por episodios meteorológicos. "Por tanto, vamos a darnos un tiempo, vamos a establecer criterios técnicos, vamos a estudiarlo y a partir de ahí vamos a tomar una decisión", ha defendido el alcalde, quien ha insistido en que todos los grupos municipales deben ir "de la mano" en este asunto.