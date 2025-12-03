Almeida traslada su acto de la Constitución de la plaza del Tribunal Supremo a Cibeles por la previsión de lluvia

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, preside el acto institucional organizado por el Ayuntamiento de Madrid con motivo del Día de la Constitución frente al Palacio Real - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, finalmente trasladará el acto institucional con el que el Ayuntamiento homenajea la Constitución de la inicialmente prevista Plaza de la Villa de París, que alberga el Tribunal Supremo, a la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles ante la previsión de lluvia.

El acto contará, como viene siendo habitual, con un grupo de escolares que leerán algunos de los artículos de la Constitución. Fuentes municipales han trasladado a Europa Press que la previsión de viento y de lluvia, aunque se espera que escampe durante el acto en sí, aconseja un espacio cerrado pensando en los menores.

Días atrás Almeida defendía la elección inicial de la Plaza de la Villa de París, sede del Tribunal Supremo, al que se ha referido como "un pilar del Estado de Derecho". "Y para todos aquellos mal pensados, (el acto) viene de antes de esa sentencia, se plantea con tiempo, viene de antes de esa sentencia", insistía en alusión indirecta al fallo sobre el exfiscal General del Estado Álvaro García Ortiz.

Almeida también recordaba que el Ayuntamiento lleva años celebrando un acto de homenaje a la Constitución que en anteriores ocasiones se ha celebrado en la Plaza de la Villa por ser "el corazón del Ayuntamiento de Madrid", ante el monumento a la Constitución o el año pasado frente al Palacio Real "y nadie lo discutió porque España es una monarquía parlamentaria".